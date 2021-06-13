三星揭曉 尺寸更小、解像力達5000萬畫素的小尺寸感光元件ISOCELL JN1

三星公布旗下新款像素尺寸縮減至0.64μm，解像力達5000萬畫素的小尺寸感光元件ISOCELL JN1，將能應用在輕薄手機產品，並且對應更高影像解析度呈現效果。

雖然縮減感光元件尺寸，三星依然強調在ISOCELL JN1加入相位對焦及強化進光量設計，讓此款感光元件依然可對應拍攝明亮影像，實際尺寸僅為1/2.76吋，除了可用於廣角鏡頭設計，可對應前鏡頭、超廣角鏡頭或長焦鏡頭使用。

在設計部分，ISOCELL JN1分別加入可讓光敏度提高16%比例的ISOCELL 2.0技術、可針對環境光亮程度調整曝光值的Smart-ISO技術，以及標榜在低光環境仍可順利對焦的Double Super PDAF對焦技術，解像能力則可達5000萬畫素，而錄影功能則可對應4K畫質。

另外，感光元件同樣支援Tetrapixel四合一像素合併技術，將四組0.64μm像素合併成單一1.28μm像素，藉此讓進光量可提高四倍 (解像能力則縮為1250萬畫素)。

目前三星已經著手量產此款感光元件，預計今年內就會應用在相關產品設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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