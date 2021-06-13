消息指稱三星 最快在8月間揭曉新款螢幕可凹折手機
Twitter用戶Max Weinbach透露，三星今年預計更新的新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 3與Galaxy Z Flip 3將會在8月3日揭曉，同時也會一併公布新款智慧手錶Galaxy Watch 4及Galaxy Watch Active 4上市消息。
至於最快上市時間將可能會是在8月27日，以時間點來看約與往年Galaxy Note系列手機上市時間相仿。
不過，三星方面並未對此作任何回應。
On 8/3 2 3s will be released with 2 4s as well— Max Weinbach (@MaxWinebach) June 11, 2021
在此之前，不少說法已經透露Galaxy Z Fold 3將會採更輕民價位設計，同時也會針對螢幕凹折機構強化，而螢幕部分則可能換上120Hz畫面更新率規格，另外也可能更換螢幕下鏡頭設計，並且加入支援S Pen手寫筆功能，因此整體厚度可能會比過往機種增加一些。
目前還無法確認Galaxy Z Fold 3與Galaxy Z Flip 3是否會有顯著外觀變動，但預期會維持原本各自採用左右凹折及上下凹折使用模式。
至於新款智慧手錶則預期會採用與Google合作，整合Tizen作業系統功能的新版Wear OS，並且維持傳統機械手錶外型設計，Active錶款則預期會採用運動手錶設計。
三星預計在MWC 2021期間以線上形式舉辦Galaxy市場生態相關活動，市場看法認為新款智慧手錶將會在這場活動上亮相。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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