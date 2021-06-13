快訊

北市滿85歲疫苗今接種預約 萬華等3區逾半醫療院所預約秒殺

防北京竊聽！G7領袖談中國議題時 會議室網路全切斷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

消息指稱三星 最快在8月間揭曉新款螢幕可凹折手機

聯合新聞網 / 楊又肇

Twitter用戶Max Weinbach透露，三星今年預計更新的新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 3與Galaxy Z Flip 3將會在8月3日揭曉，同時也會一併公布新款智慧手錶Galaxy Watch 4及Galaxy Watch Active 4上市消息。

至於最快上市時間將可能會是在8月27日，以時間點來看約與往年Galaxy Note系列手機上市時間相仿。

不過，三星方面並未對此作任何回應。

在此之前，不少說法已經透露Galaxy Z Fold 3將會採更輕民價位設計，同時也會針對螢幕凹折機構強化，而螢幕部分則可能換上120Hz畫面更新率規格，另外也可能更換螢幕下鏡頭設計，並且加入支援S Pen手寫筆功能，因此整體厚度可能會比過往機種增加一些。

目前還無法確認Galaxy Z Fold 3與Galaxy Z Flip 3是否會有顯著外觀變動，但預期會維持原本各自採用左右凹折及上下凹折使用模式。

至於新款智慧手錶則預期會採用與Google合作，整合Tizen作業系統功能的新版Wear OS，並且維持傳統機械手錶外型設計，Active錶款則預期會採用運動手錶設計。

三星預計在MWC 2021期間以線上形式舉辦Galaxy市場生態相關活動，市場看法認為新款智慧手錶將會在這場活動上亮相。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

三星可能在MWC 2021線上活動期間 揭曉新款Galaxy Watch智慧手錶

Galaxy Tab S7 FE、平價款Galaxy Tab A7 Lite進駐台灣 售價5490元起

三星揭曉入門款5G連網手機Galaxy A22 5G 同步推出對應4G LTE版本

選對工具，打造WFH遠距會議、SFH居家學習高效的一天！

相關新聞

三星揭曉 尺寸更小、解像力達5000萬畫素的小尺寸感光元件ISOCELL JN1

三星公布旗下新款像素尺寸縮減至0.64μm，解像力達5000萬畫素的小尺寸感光元件ISOCELL JN1，將能應用在輕薄手機產品，並且對應更高影像解析度呈現效果。

消息指稱三星 最快在8月間揭曉新款螢幕可凹折手機

Twitter用戶Max Weinbach透露，三星今年預計更新的新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 3與Galaxy Z Flip 3將會在8月3日揭曉，同時也會一併公布新款智慧手錶Galaxy Watch 4及Galaxy Watch Active 4上市消息。

免再記密碼！蘋果打算讓使用者透過Face ID、Touch ID 登入各類網路帳號

目前已經藉由iCloud鑰匙串 (iCloud Keychain)、蘋果登入 (Sign in with Apple)等方式讓使用者更方便登入網路服務後，蘋果透露未來將藉由強化Face ID及Touch ID驗證方式，讓使用者能以更直覺且安全方式登入各類網路服務。

新功能？亂按iPhone計算機竟跳出文字 網驚：從來沒發現

蘋果公司推出的iPhone手機擁有一批死忠「果粉」支持者追隨，其內建功能豐富多樣，時常引起用戶一陣討論。一名網友就分享，自己日前隨手點開iPhone的計算機，沒想到胡亂按一遍數字後，竟顯示「錯誤」二字，引發熱議。

iPhone容量買64GB太少？ 內行曝「1撇步」：超夠用又省錢

蘋果公司推出的iPhone智慧型手機，擁有獨特的外型、系統及使用模式，擁有一票死忠「果粉」追隨支持，其中儲存空間的大小是不少人選購時考量的項目之一。而近日就有網友分享，他認為購買iPhone卻選擇容量最低的64GB相當不划算，引起其他用戶熱烈討論。

銅板價和千元螢幕保護貼差在哪？網友點2大重點：直上好一點的

市面上手機螢幕保護貼百百種，舉凡霧面、防窺、2.5D、鋼化等，價格從銅板價到上千元都有，材質及功能皆有所差異。有網友就好奇若貼到數千元的保護貼，可能再多掏一點錢就能換全新的螢幕，「好的樣式跟材質下真的差那麼多？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。