消息指稱三星 最快在8月間揭曉新款螢幕可凹折手機

Twitter用戶Max Weinbach透露,三星今年預計更新的新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 3與Galaxy Z Flip 3將會在8月3日揭曉,同時也會一併公布新款智慧手錶Galaxy Watch 4及Galaxy Watch Active 4上市消息。

至於最快上市時間將可能會是在8月27日,以時間點來看約與往年Galaxy Note系列手機上市時間相仿。

不過,三星方面並未對此作任何回應。

On 8/3 2 3s will be released with 2 4s as well