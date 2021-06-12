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免再記密碼！蘋果計畫讓使用者透過Face ID、Touch ID 登入各類網路帳號

聯合新聞網 / 楊又肇

目前已經藉由iCloud鑰匙串 (iCloud Keychain)、蘋果登入 (Sign in with Apple)等方式讓使用者更方便登入網路服務後，蘋果透露未來將藉由強化Face IDTouch ID驗證方式，讓使用者能以更直覺且安全方式登入各類網路服務。

依照蘋果App及框架工程師Garrett Davidson在WWDC 2021期間說明，目前蘋果已經著手開發全新密碼驗證方式，將可讓使用者直接透過Face ID及Touch ID方式登入各類網路服務。而此項功能將整合在iOS 15及macOS Montery以後版本作業系統，其中同樣使用iCloud鑰匙串功能，並且加入全新WebAuthn證書作為比對。

此項解決方案將可透過Face ID或Touch ID作為身分驗證，藉此提供比二次驗證流程更安全的身分識別設計，同時也無須讓使用者背誦複雜難記的密碼與帳號，甚至可在創建新網路服務帳號時，即可透過Face ID及Touch ID作為身分認證。

不過，由於必須使用Face ID或Touch ID，意味此項解決方案僅適用於蘋果產品，但在未搭載Face ID或Touch ID裝置上的操作，或許也能藉由跟支援此項功能的蘋果裝置連動，藉此達成身分驗證目的，進而可讓網路服務登入存取變得更簡單。

由於密鑰資訊會透過iCloud存放運作，因此即便使用者的蘋果裝置遭竊，依然可以透過其他蘋果裝置登入相同帳號恢復使用，或是變更密碼。同時，蘋果目前也計畫與FIDO、W3C聯盟討論擴展此項技術，讓非蘋果裝置也能用於刪除使用者密碼內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Touch ID Face ID iCloud iOS 15 macOS Monterey

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