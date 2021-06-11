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新功能？亂按iPhone計算機竟跳出文字 網驚：從來沒發現

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發現iPhone計算機的「神秘功能」，引發討論。 圖擷自Dcard
有網友發現iPhone計算機的「神秘功能」，引發討論。 圖擷自Dcard

蘋果公司推出的iPhone手機擁有一批死忠「果粉」支持者追隨，其內建功能豐富多樣，時常引起用戶一陣討論。一名網友就分享，自己日前隨手點開iPhone的計算機，沒想到胡亂按一遍數字後，竟顯示「錯誤」二字，引發熱議。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，自己點開iPhone內建的計算機功能，並隨意按下一堆數字和算術符號，沒想到原本顯示計算結果的區域，竟然跳出「錯誤」兩個大字，讓第一次看見的她忍不住驚呼「原來有這個」，並附上截圖分享。

文章曝光後，許多網友紛紛回應「用iPhone好幾年，完全沒發現有這個耶」、「我也是第一次知道有錯誤，莫名的很可愛哈哈」、「好酷哦，用那麼久iPhone不知道會這樣」；還有人說「不用亂按，1除以0就會寫錯誤了」。

有網友也分享，若將計算機轉為橫向模式，左邊就會多出一整排較複雜的算數按鍵，包含sin、cos、tan或開根號等功能。此外，非蘋果用戶的網友則貼出截圖，分享不同廠牌手機的計算機顯示錯誤方式，引起一陣熱烈討論。

有網友發現計算機的「神秘功能」，引發討論。圖擷自Dcard
有網友發現計算機的「神秘功能」，引發討論。圖擷自Dcard

Dcard

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