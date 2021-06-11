iPhone容量買64GB太少？ 內行曝「1撇步」：超夠用又省錢

蘋果公司推出的iPhone智慧型手機，擁有獨特的外型、系統及使用模式，擁有一票死忠「果粉」追隨支持，其中儲存空間的大小是不少人選購時考量的項目之一。而近日就有網友分享，他認為購買iPhone卻選擇容量最低的64GB相當不划算，引起其他用戶熱烈討論。

有網友在Dcard一篇討論iPhone容量的文章留言表示，除了基於價格考量和本身就不將檔案存在手機的兩種人外，他認為64GB絕對不夠使用。他解釋，因為無論再怎麼清理手機內容，app還是會佔掉30GB以上，加上系統更新所需的5GB，總計下來至少也要128GB的iPhone才夠用。

該網友直言，若只購買最低容量，在往後的使用上根本是「花錢買苦頭吃」，直言「64GB到底買來幹嘛？」隨後他也建議，若64GB非常夠用、甚至不需要用到這麼多容量的人，除非是非iOS系統不可，否則不需要買到價格高達兩、三萬的iPhone。

對此，另一名網友發文表示，自己就是入手最低容量的其中一人，但他選擇iPhone的理由在於其良好的組裝與系統流暢度，且日常用途中，他不常使用手機玩遊戲、處理正式檔案，拍照也只是隨手記錄，不會當作攝錄專門器材使用，因此即使沒刻意清理，64GB也綽綽有餘，並不影響使用體驗。

該文底下引起熱烈回應，其中許多人都點出容量小的最佳節省方法，就是「將照片存至雲端」，直呼「買icloud存照片加上很愛整理手機，64很剛好」、「其實資料多到一個程度後，不如icloud辦了省事」、「手機照片用google相簿備份就行」、「建議買個iCloud把照片都上傳，可以省內存」、「要看的時候點開照片就可以下載」、「把照片都丟iCloud不下載到本地，這樣還很夠用」、「64+iCloud根本永都用不完，買小容量超省錢」。

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