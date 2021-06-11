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銅板價和千元螢幕保護貼差在哪？網友點2大重點：直上好一點的

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇高價螢幕保護貼，功能是否真的同樣差很大。圖／Ingimage
有網友好奇高價螢幕保護貼，功能是否真的同樣差很大。圖／Ingimage

市面上手機螢幕保護貼百百種，舉凡霧面、防窺、2.5D、鋼化等，價格從銅板價到上千元，材質及功能皆有所差異。有網友好奇若貼到數千元的保護貼，可能再多掏一點錢就能換全新螢幕，「好的樣式跟材質真的差那麼多？」

有網友在PTT上提問，先前去某商場遇到一名門市小姐介紹玻璃貼，有的材質是整塊玻璃，有的則是「旁邊黏著塑膠膜」，樣式也分為全版、半版等，選擇相當多元。此外原po無意間聽到「最好的快2000」，這價格讓他相當震驚，沒多久就閃人離開現場。

有網友點出貴和便宜的差別，主要在易碎程度跟疏油層的耐用度，不容易手滑摔碎的人可考慮直上好一點的玻璃貼。此外售後服務和店租也一定程度反應在售價，「沒能力自幹的只能給人家賺」，人工幫貼也是成本，要不要接受還是由自己決定。

不過仍有不少人對於「高價」玻璃貼不以為然，「淘寶自己買一片10元有找」、「名店貼1張我可以從蝦皮買超過10張」、「我iphone都貼20塊」。有人分享使用過多款39元、79元、99元的保護貼，反而覺得79元最好用。

有人針對原PO疑問，點出只換保護貼和拆機換修螢幕，兩者其實有相當大的差別。除了價錢差異，若是拿去坊間手機行維修，可能還有「破保」以及零件來源等疑慮。

iPhone 12系列為例，根據蘋果官網若超過保固期，iPhone 12 Pro Max螢幕維修金額高達9890元，最便宜的iPhone 12 mini也要6890元。

手機 螢幕 iPhone

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