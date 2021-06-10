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無需付費訂閱iCloud！也能將備份資料輕鬆轉移到新iPhone

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了
路透
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美國 Apple 公司今天宣布推出「新的 iPhone 設定」，如果你的 iCloud 儲存空間不足，但又想購買新設備並轉移資料數據，蘋果在 iOS 15 中能透過臨時儲存空間的提升使這一過程變得更容易。

原 iPhone 使用者無需訂閱 iCloud，也可以暫時在 iCloud 備份資料，以便輕鬆轉移資料到新的 iPhone。這項新功能將賦予你完成臨時備份所需的儲存量，最長可達三週，讓用戶使用 iCloud 將他們的應用、數據和設定轉移到新設備上，即使在 iCloud 儲存量不足的情況下。

針對第一次換到 iPhone 的使用者，進化版的「移轉到 iOS」，讓使用者輕鬆轉移「照片」相簿、檔案、資料夾、「輔助使用」設定等，從最開始就享受個人化的 iPhone 使用體驗。對於那些還沒有訂閱過 iCloud‌ 空間的免費 5GB 儲存空間的用戶來說，這一變化應該會讓升級到新設備的體驗更加無縫。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone iOS 15 iCloud

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