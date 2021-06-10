歐盟地區使用者將能在Android作業系統獲得更多搜尋引擎選項

過去針對歐盟地區所提供Android作業系統提供可自行決定預設搜尋服務選項後，Google稍早宣布將開放更多符合使用規範的搜尋引擎服務加入選項，同時使用者也能透過全新選擇頁面決定預設搜尋引擎服務。

在2019年遭歐盟裁罰43億歐元後，Google在後來於歐盟地區推行的Android手機，便增加可自行決定預設搜尋服務選項，可讓使用者自行決定使用DuckDuckGo、Info.com、PrivacyWall、GMX、Qwant在內服務作為預設搜尋引擎。

而在稍早公布消息中，Google表示將會在新版Android作業系統提供12款搜尋引擎服務作為選擇，並且讓其中5款最受歡迎的搜尋引擎服務 (包含Google自己的服務)列在優先順位，並且會以隨機排列形式提供使用者選擇，不再只是以名稱順序排列。

依照Google說明，這樣的調整將讓更多搜尋引擎服務可以更容易被使用者選擇，不會因為名稱排序影響使用者選擇結果。

在此之前，其實使用者就能透過選項設計使用其他搜尋引擎服務，但通常使用者多半不會調整預設選項，導致Google Search搜尋引擎服務搶下極高使用市佔。加上OME廠商希望使用完整Google服務時，通常必須取得Android授權認證，並且必須預載Google旗下服務，因而被歐盟監管機構認定涉及壟斷。

為了因應歐盟要求，Google去年針對歐洲經濟區銷售的Android授權協議重新做調整，不再於Android作業系統內強制綁定Google旗下應用服務，但硬體廠商有需求的話，仍可額外申請授權Google Search、Chrome瀏覽器在內應用服務預載，藉此確保裝置使用Google服務項目能有一定相容穩定表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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