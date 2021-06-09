推動螢幕可凹折手機 傳三星計畫向Google、vivo、OPPO提供可凹折OLED面板
SamMobile網站報導指稱，三星除了準備推出Galaxy Z Fold 3等新款螢幕可凹折手機，今年更計畫向Google、vivo、OPPO在內業者提供可凹折OLED螢幕面板。
先前已經有專利顯示Google可能計畫推出兩款螢幕可凹折手機，同時在Android 12更加入諸多對應螢幕可凹折手機使用設計，例如針對螢幕凹折時與攤開後的螢幕顯示介面進行最佳化。而從Google與三星維持緊密合作關係，不少消息更指稱三星將會向Google提供可凹折OLED螢幕面板，預計用在第一款採可凹折螢幕設計的Pixel手機。
除了Google，包含vivo、OPPO預期也會向三星採購可凹折OLED螢幕面板，並且計畫用在旗下螢幕可凹折手機，最快有可能會在今年底之前進入市場。
而在小米、華為、三星、Google、vivo、OPPO等業者均加入螢幕可凹折手機產品發展，意味將使此類手機產品造價成本更快下降，並且將使市場均價可以變得更加親民。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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