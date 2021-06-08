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Pixel手機推送新功能 天文模式拍出動態星空

中央社 / 台北8日電

Google旗下Pixel系列手機會在適用的Android系統更新與支援期間收到新功能推送，今天公布的新功能包括已上鎖資料夾、以天文攝影模式拍攝的星空短片，並推出同志驕傲月主題桌布及鈴聲。

Google在官方部落格發文表示，現在使用者可以在同一段曝光時間，拍攝星星在夜空移動的影片，只要透過夜視模式的天文攝影功能進行拍攝，相片及影片都將被記錄並儲存在使用者的相簿中，讓使用者拍出美麗的動態星空短片。此功能將支援Pixel 4以上裝置。

在5月的Google I/O開發者大會中，Google展示Google相簿最新的「已上鎖的資料夾（Locked Folder）」功能，現在起所有Pixel使用者將能體驗這項新功能。

針對需要一些隱私的相片或影片，例如即將送給愛人的禮物，或是收據截圖，現在使用者都可以將相片或影片儲存至已上鎖的資料夾。使用者在相機中就能直接選擇是否要將相片或影片儲存至已上鎖的資料夾，一旦選擇儲存，將不會出現在共享相簿、「回憶」功能或裝置上其他應用程式中，必須透過密碼或指紋才能查看已上鎖資料夾中的內容。

另外，Pixel推出全新的「看路提醒（Heads Up）」功能，幫助使用者在走路時保持警覺。只要透過「數位健康」應用程式進行設定，Pixel將可以偵測使用者是否正在走路，並定時提醒使用者抬頭注意周遭狀況。

Pixel Google 開發者大會

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