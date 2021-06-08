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LINE在台推視訊會議新功能 有連結就可加入

中央社 / 台北8日電

通訊軟體LINE今天宣布，視訊通話新功能「LINE會議室」從今天上午10時開始陸續在台灣釋出，適用LINE iOS、Android與電腦版，只要手機與電腦安裝有LINE應用程式，就能透過連結邀請對方加入會議，不需要先有群組。

LINE視訊會議進行時，也會產生一個即時的會議聊天室，方便與會者可以進行文字討論，或傳送圖片與檔案。

LINE會議室版本最低要求為LINE iOS與Android需在10.13以上，LINE電腦版（Windows與Mac）6.2以上。iPad與Android平板也能使用LINE會議室。

LINE在官網發文說明，以往LINE多人視訊通話，前提是需要先有一個群組，或開設一個多人聊天室。現在，LINE在現有視訊通話功能中新增「LINE會議室」功能，介面跟視訊通話一樣，但開放可透過連結加入會議，能適用更多樣的使用情境，例如把連結放在行事曆中，發出會議通知；同一個會議連結最長可以使用90天。

LINE視訊通話原本就有的實用功能，例如分享螢幕畫面、模糊背景或替換自己喜歡的虛擬背景、濾鏡與特效等，使用LINE會議室進行視訊時也都能使用。

如果想建立LINE會議室連結，手機版本在LINE中的「聊天」頁面右上角，會看到新增的攝影機小圖示，點選後設定完會議名稱，就可得到會議連結，接著就能把連結LINE給對方，或是加到行事曆上。在LINE電腦版上的主選單也會看到新增LINE會議室圖示，點選後就能直接建立會議。

LINE 視訊 Android

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