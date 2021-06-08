升級18GB記憶體！限量款ROG Phone 5 Ultimate 6/8開放上市 售價36900元
以ROG Phone 5 Pro為基礎，並且將記憶體容量增加至18GB、背面可客製化顯示內容的POLED螢幕「ROG Vision」更換成黑白規格的限量款ROG Phone 5 Ultimate，確定將會在6月8日中午12點開放華碩線上商店、各大電商平台及華碩專賣店限量預購。
建議售價則是新台幣36900元，並且加贈包含口罩、帽子、毛巾、布章、積木、撲克牌及貼紙等的粉絲專屬大禮包。
ROG Phone 5 Ultimate是以ROG Phone 5 Pro為基礎，同樣搭載Qualcomm Snapdragon 888處理器等硬體設計，外觀配色採黑白、藍色線條的太空視覺設計，記憶體容量則增加至18GB，並且在背面搭載第二組超音波鍵，同時背面可客製化顯示內容的POLED螢幕「ROG Vision」也換成黑白規格，而非延續彩色顯示設計，依照華碩說法是為了讓整體視覺更為統一。
電池部分，則是同樣採用兩顆容量為3000mAh的電池，構成總計6000mAh電量，可對應更久的電力使用時間，同時也能藉由兩顆3000mAh電池架構設計，搭配65W快充設計加速整體充電時間，可在半小時內充入4400mAh電量。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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