realme鎖定遊戲需求的narzo 30A手機 連同realme 8 5G、realme Watch 2系列手錶登台

realme今日 (6/7)宣布在台推出realme 8 5G、narzo 30A兩款手機，以及加入90種運動記錄模式的realme Watch 2系列。

其中，narzo品牌是已經在印度市場推行產品，相比GT系列鎖定旗艦機種市場，數字系列鎖定主流需求，以及鎖定大電量入門需求的C系列機種，narzo系列機種將鎖定效能與高度性價比的遊戲使用需求。

此次在台推出的narzo 30A，採用聯發科Helio G85處理器，搭配6.5吋水滴瀏海造型螢幕及支援18W有線快充的6000mAh電量設計，標榜可連續遊玩遊戲約10小時，同時也能透過反向充電幫其他裝置補充電力。相機部分則搭載800萬畫素視訊鏡頭，以及包含1300萬畫素廣角鏡頭在內的主相機，一樣提供煥彩模式、復古人像模式，以及對應暗光環境拍攝的超級夜景模式，另外也支援火熱、賽博龐克和現代的濾鏡效果。

realme narzo 30A分別在台推出鐳射藍和鐳射黑雙色，建議售價為新台幣3990元，預計在6月17日於realme網路商店、PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城、東森購物網和遠傳friDay購物開賣，適逢618促銷檔期，加碼於6月17日至6月18日首賣期間發送372元折價券，折後價為超應景的新台幣3618元。

而此次在台推出的realme 8 5G，則採用天璣700處理器，搭配支援90Hz畫面更新率的6.5吋螢幕，並且可藉由DRE動態記憶體擴展技術將儲存容量轉換成記憶體空間使用，意味可在原生4GB記憶體情況下擴展至5-7GB容量，至於儲存容量則與narzo 30A一樣對應雙SIM卡與單張micro SD記憶卡卡槽設計。相機部分則分別採用1600萬畫素視訊鏡頭，搭配4800萬畫素在內廣角鏡頭、黑白人像鏡頭與4公分微距鏡頭組合的主相機。

realme 8 5G分別在台推出飆速藍和飆速黑兩款配色，並且提供4GB記憶體+128GB儲存容量版本，以及8GB記憶體+128GB儲存容量設計，建議售價分別為新台幣7490元與8490元，將從即日起於全台通路銷售，並且由遠傳電信獨家販售8GB記憶體+128GB儲存容量版本。

而此次也在台灣市場推出的realme Watch 2系列，則區分realme Watch 2和realme Watch 2 Pro兩種設計，均具備100種以上的潮流錶盤與動態錶盤，並且由韓國藝術家Grafflex跨刀設計，以經典的URBAN ART創作風格，推出標誌性粗黑線條特色及街頭塗鴉風格的專屬錶盤。

realme Watch 2和realme Watch 2 Pro兩者差異，在於前者採用1.4吋螢幕與315mAh電量，而後者則採用1.75吋螢幕與390mAh電量，同樣具備30fps畫面更新率與600 nits最高亮度表現，操作上不僅滑順即時，就算在艷陽高照的戶外環境，螢幕內容、訊息提醒也清晰可見，考量佩戴時容易碰撞的風險，貼心採用2.5D玻璃材質，有效減少刮痕和指紋殘留。

兩款智慧手錶均具備90種運動模式，除了常見的重訓、跑步外，更加入排球、太極拳等罕見運動記錄模式，realme Watch 2 Pro還可透過GPS與Glonass高精度雙衛星定位系統精準定位。而兩款手錶均支援全天自動心率監測及血氧濃度偵測，並且可透過realme Link App觀察數據變化，其他功能則包含久坐提醒、喝水提醒與冥想模式，本身也支援IP68等級防水，或是操作realme智慧家居產品。

建議售價方面，realme Watch 2將以新台幣1499元上市，預計於6月9日上午10點正式開賣，首賣當天推出現折200元限定優惠，只需1299元即可購入。而realme Watch 2 Pro建議售價為新台幣2499元，目前已經在各大通路正式販售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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