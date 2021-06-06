三星揭曉入門款5G連網手機Galaxy A22 5G 同步推出對應4G LTE版本
日前曝光的三星親民價位5G連網手機Galaxy A22，稍早正式在英國市場宣布推出消息，除了提供5G連網版本，更額外提供4G LTE版本，藉此吸引尚未更換5G網路服務的消費族群。
除了在英國市場推出，預期三星接下來也會在更多市場推出此款手機，藉此擴展5G連網手機市場銷售機會。
從公布數據顯示，Galaxy A22 5G採用聯發科天璣820處理器，而4G LTE版本則採用8核心處理器，但有可能採用聯發科Helio G80處理器規格。
其他硬體方面，Galaxy A22採用HD+解析度設計、水滴造型瀏海設計的6.4吋AMOLED螢幕，5G連網版本則採用Full HD+解析度、6.6吋，同樣採水滴造型設計的LCD螢幕，硬體部分則提供4GB記憶體，配置64GB或18GB儲存容量，或是6GB記憶體與128GB儲存容量設計，5G連網版本將額外提供8GB記憶體規格。
兩款手機均支援90Hz畫面更新率，並且都支援micro SD記憶卡擴充，內建電池則是5000mAh，支援15W快充，作業系統則採用基於新版One UI介面設計的Android 11。
相機規格方面，Galaxy A22分別搭載1300萬畫素視訊鏡頭，搭配4800萬畫素光學防震廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素景深鏡頭，Galaxy A22 5G則搭載800萬畫素視訊鏡頭，搭配4800萬畫素光學防震廣角鏡頭、500萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素景深鏡頭。
建議售價方面，Galaxy A22尚未確認具體上市時間與價位，但確定提供黑色、白色、薄荷綠及紫羅蘭四款配色，而Galaxy A22 5G則採199英鎊起跳價格銷售，預計推出灰色、白色、薄荷綠及紫羅蘭四款配色，將會先在今年夏季於英國市場推出，並且附贈2個月的YouTube Premium服務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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