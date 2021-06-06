榮耀公布數十款可更新鴻蒙作業系統機種 包含三年前推出的榮耀9系列

雖然目前拆分獨立的榮耀 (Honor)並未受到美國政府技術出口禁令影響，但顯然為了配合華為全面推動鴻蒙作業系統，稍早也公布多款可更新為鴻蒙作業系統的數十款機種名單，就連三年前推出的榮耀9系列也能更新。

依照榮耀公布細節，包含榮耀30系列、榮耀V30系列、榮耀20系列、榮耀V20系列、榮耀X10系列、榮耀Magic 2、榮耀平板6、榮耀X6、榮耀Play 4系列將在今年第四季獲得更新，而明年上半年則預計開放榮耀9系列、榮耀V9系列、榮耀10系列、榮耀V10系列、榮耀9X系列、榮耀平板5系列，以及榮耀Play 3系列。

而就先前華為公布說法，更新至2.0版本的鴻蒙作業系統將可讓裝置電力損耗降低，因此許多舊款手機更新後將可讓電池續航力恢復提升。同時，藉由鴻蒙作業系統採分散式架構設計特性，華為也標榜可讓軟體執行效率表現更高，並且可對應不同裝置無縫連動，更讓使用者能在不同裝置上維持相同操作體驗。

從相關數據顯示，採用鴻蒙作業系統的手機在使用36個月之後的下滑速度僅會下降4.5%，但在iOS及Android作業系統可能就會出現明顯變慢情況」。而在資料寫入速度表現方面，鴻蒙作業系統在相同使用時間後約僅下降0.9%，即便是隨機寫入模式也僅降低5%以下幅度，但其他作業系統就會下滑至20%至30%左右，因此華為強調更新至鴻蒙作業系統將可讓舊款手機「煥然一新」。

不過，雖然華為試圖藉由鴻蒙作業系統及本身在中國及全球市佔率打造第三大作業系統生態規模，但相比目前蘋果iOS作業系統及Google的Android作業系統都已經有相當龐大的使用族群，各自推行的軟體市集服務至今也形成可觀經濟體系，華為企圖營造的鴻蒙作業系統市場生態似乎還需要不少時間追趕。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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