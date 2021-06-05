Google計畫從Android 12以後 限制第三方App取代系統原生分享選單介面

在此次鴻蒙作業系統及全場景新品發表會中，華為正式將手機產品納入鴻蒙作業系統版圖，同時也強調將以分散式運算在不同裝置上維持相同操作體驗，並且維持彼此連接互通使用模式，而個人隱私資訊也能以最高級別保護。同時，華為也同步揭曉包含新款HUAWEI Watch 3、HUAWEI Watch 3 Pro兩款智慧手錶，以及新款平板MatePad Pro與原色顯示器MateView等產品，同時更宣布多款華為手機都能換上新版鴻蒙作業系統。

2021-06-03 11:06