Google計畫從Android 12以後 限制第三方App取代系統原生分享選單介面
有不少前期測試者反應，諸如Sharedr等第三方能取代Android作業系統原本分享選單介面的App，在Android 12版本作業系統中無法正常使用，而Google回應說法則表示此為未來調整項目，因此將會對此類App作法加以限制。
Google表示，實際上過去並未開放第三方App取代Android系統原生分享選單介面，只是也未對此加以限制。不過，選擇在Android 12做出限制，或許有可能代表Google希望能在Android作業系統維持相同分享功能，另外也可能藉此減少因為第三方App產生資料、隱私分享安全問題。
目前Google也開始限制變動Android系統原生分享選單介面的行為，顯然也是為了推動Google自有分享功能Nearby Share，但暫時還不會影響開發者運用系統原生分享選單介面，亦即像是Sharedr依然可以在Android 12作業系統下使用，只是變成在分享步驟中會多一次經過系統原生分享功能傳遞檔案，再透過第三方App分享給他人或其他位置。
而這樣的調整，日後是否會影響三星自有分享功能Quick Share，或是小米、vivo、OPPO等中國業者共同推動快速分享功能，暫時還無法確認。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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