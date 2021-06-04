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iPhone 13電池全面升級！新色「芭比粉、寶寶藍」渲染圖搶先看

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone新色渲染圖。 圖擷自@aliartist3d
iPhone新色渲染圖。 圖擷自@aliartist3d

蘋果iPhone 12發表未滿一年，甚至才在4月的發表會上推出新款夢幻紫色版本，iPhone 13系列的傳聞早已不脛而走。先前有國外知名YouTuber已超前「開箱」iPhone 13 Pro Max，近期再有爆料指出iPhone 13系列電池容量將全面提升，也有設計師PO出新色渲染圖，讓果粉相當期待。

根據微博「數碼閒聊站」貼文，A2653(iPhone 13 Pro Max)額定容量4352mAh、A2656(iPhone 13、iPhone 13 Pro)額定容量3095mAh、A2660(iPhone 13 Mini)額定容量2406mAh。並推測電池容量全面提升，可能是螢幕120Hz高更新率比較耗電，所採取的對應策略。

相較目前iPhone 12 Pro Max的3687mAh、iPhone 12和iPhone 12 Pro的2815mAh、iPhone 12 mini的2227mAh，各有約17%、10%、8%不等的增幅。電池續航是否能隨之增加仍有待觀察，但幾乎可以確定的是，iPhone 13機身重量可能會比iPhone 12來得更重一些。

圖擷自@L0vetodream
圖擷自@L0vetodream

繼先前曾有YouTuber透露iPhone 13系列會有消光黑新色，近日又有設計師貼出「芭比粉及寶寶藍」渲染圖，都受到網友們熱烈回應。

iPhone 13系列相關傳聞還有瀏海縮小、首推1TB容量機型等。相關變革或許可從果粉「許願清單」一窺端倪，但一切仍得等到真正發表日才能揭曉。

Apple iPhone 12 iPhone 13

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