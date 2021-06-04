realme預告將推出GT系列性能 及著重相機拍攝的旗艦機種
稍早與GSMA、市調機構Counterpoint Research，以及Qualcomm共同舉辦線上5G高峰會中，realme強調將在未來三年內吸引超過1億名年輕用戶轉換使用5G連網手機，同時也預告將在今年6-7月間推出GT系列性能旗艦機種，以及另一款同屬GT系列且著重相機拍攝的旗艦機種。
依照realme說明，雖然相較4G連網手機普及速度，5G連網手機已經用相當快速度擴展，但市場普遍銷售5G連網手機相對還是貴了一些，因此也讓不少人卻步，並且維持使用4G連網手機。
因此，從過去品牌創立目標「敢越級」 (Dare to leap)的想法出發，realme表示將在未來3年內讓1億名年輕用戶都能順利轉換使用5G連網手機，並且藉由5G網路推動更大市場動能，加速更多內容與服務改革。
以去年在全球21個國家地區市場推出14款5G連網手機，約佔realme品牌旗下產品約40%比重，在中國市場已經全面轉向5G連網手機發展後，realme預期接下來也會陸續讓全球市場推行機種全面走向5G連網規格，預計在2022年推出超過20款5G連網手機，並且在全球50個國家地區市場的5G連網手機銷售佔比提升至70%。
為了加速全球5G連網手機普及化，realme更計畫在未來幾年內率先推出100美元價格帶 (約新台幣3000元)的5G連網手機，讓更多人可以使用5G連網服務。此外，realme也確定將在今年6-7月間推出GT系列性能旗艦機種，以及另一款同屬GT系列且著重相機拍攝的旗艦機種。
同時，為了支撐全球5G連網應用產品發展，realme預計在今年於全球設立7個研發中心，並且投入5G連網技術創新產品研發，更計畫在未來兩年於全球地區投資3億美元資金，藉此推動5G技術研究與產品研發，持續推動5G連網應用普及化。
另一方面，為了傾聽更多消費者使用意見，realme計畫在今年內於全球設置超過10間5G快閃店，讓使用者能在5G網路環境下體驗更流暢遊戲、擴增實境與直播等5G服務，另外也計畫藉由設置5G社群平台讓更多人交流5G網路服務體驗。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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