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iPhone 12 Pro失手掉河中！他靈機一動用這招成功「釣回來」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友利用iPhone 12系列磁吸充電的特性，成功釣回落水手機。 圖╱翻攝自twitter@frederikRiedel
網友利用iPhone 12系列磁吸充電的特性，成功釣回落水手機。 圖╱翻攝自twitter@frederikRiedel

手機落水時有所聞，能再找回來全看失主幸運值夠不夠，不過近日一位失主成功利用手機新功能，將掉進河中的iPhone 12 Pro「釣」回來，讓網友們看了嘖嘖稱奇。

9TO5Mac報導，外國程式開發者Frederik Riedel日前分享一段趣聞，他的朋友在柏林河邊釣魚時，不小心將iPhone 12 Pro掉入3英尺（約90公分）深的河中，儘管他試圖徒手在河中搜尋手機，但河底滿是淤泥，搜尋動作還會把水攪得更混濁，儘管摸索間讓他撈出一台任天堂Switch，但重要的手機依然毫無所獲。

後來Riedel靈機一動，想起iPhone 12系列最新功能就是加入MagSafe無線充電功能，由於MagSafe是透過磁力固定傳輸線，因此或許可利用此特性將手機「吸上來」。因此兩人就在釣竿上綁上磁鐵，讓魚竿在河中來回移動，試著吸回手機，所幸在搜索數小時後，他們真的成功「釣」上遺失的iPhone 12 Pro。

Riedel表示，儘管沉在水中數小時，這隻iPhone 12 Pro仍能正常運作且電力充足，不過之前找到的Switch就無法使用了。

iPhone 12 Pro iPhone 無線充電

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