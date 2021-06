華為在第二版鴻蒙作業系統 開放超過100款手機、平板及智慧顯示器升級

在此次鴻蒙作業系統及全場景新品發表會中,華為正式將手機產品納入鴻蒙作業系統版圖,同時也強調將以分散式運算在不同裝置上維持相同操作體驗,並且維持彼此連接互通使用模式,而個人隱私資訊也能以最高級別保護。同時,華為也同步揭曉包含新款HUAWEI Watch 3、HUAWEI Watch 3 Pro兩款智慧手錶,以及新款平板MatePad Pro與原色顯示器MateView等產品,同時更宣布多款華為手機都能換上新版鴻蒙作業系統。

華為消費者事業群執行長余承東引述英國17世紀詩人John Donne作品《沒有人是一座孤島》 (No Man Is An Island),強調每個人可以是自己的全體,同時也是大陸上的一份子,藉此詮釋鴻蒙作業系統希望建立發展模式,亦即萬物皆可互連,同時也能獨立運作。

而鴻蒙作業系統標榜採用分散式運算架構設計,透過資訊分布應用模式,讓任何一款採用鴻蒙作業系統裝置都能快速互連使用,而無須擔心檔案相容或無法連接等問題,甚至整體操作體驗更可在不同裝置上無縫切換。

甚至,華為更強調鴻蒙作業系統能對應各類裝置使用從智慧手錶、平板到智慧顯示器,乃至於此次加入的智慧型手機,就連內建記憶體僅128KB的物聯網裝置都能使用,更可讓手機對應更長電力續航時間。

在此次宣布第二版鴻蒙作業系統 (HarmonyOS 2)正式納入手機產品,更意味鴻蒙作業系統將可對應全場景應用模式。

依照華為說明,從6月2日開始將會有超過100款華為、榮耀品牌手機,以及平板、智慧顯示器等產品升級至第二版鴻蒙作業系統,成為華為過去以來最大規模的作業系統升級,包含去年推出的Mate 20系列等機種,乃至於更早之前推出的P20、nova 3等裝置都能獲得更新。

同時,此次也同步揭曉新款HUAWEI Watch 3、HUAWEI Watch 3 Pro兩款智慧手錶,以及新款平板MatePad Pro與原色顯示器MateView等產品,藉此擴大鴻蒙作業系統市場生態。華為更宣布目前已經有超過300家應用服務業者,以及超過1000家硬體業者,以及超過50萬名開發者均已加入鴻蒙作業系統生態發展,預期未來會有更多合作夥伴持續加入。

