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華為在第二版鴻蒙作業系統 開放超過100款手機、平板及智慧顯示器升級

聯合新聞網 / 楊又肇

在此次鴻蒙作業系統及全場景新品發表會中，華為正式將手機產品納入鴻蒙作業系統版圖，同時也強調將以分散式運算在不同裝置上維持相同操作體驗，並且維持彼此連接互通使用模式，而個人隱私資訊也能以最高級別保護。同時，華為也同步揭曉包含新款HUAWEI Watch 3、HUAWEI Watch 3 Pro兩款智慧手錶，以及新款平板MatePad Pro與原色顯示器MateView等產品，同時更宣布多款華為手機都能換上新版鴻蒙作業系統。

華為消費者事業群執行長余承東引述英國17世紀詩人John Donne作品《沒有人是一座孤島》 (No Man Is An Island)，強調每個人可以是自己的全體，同時也是大陸上的一份子，藉此詮釋鴻蒙作業系統希望建立發展模式，亦即萬物皆可互連，同時也能獨立運作。

而鴻蒙作業系統標榜採用分散式運算架構設計，透過資訊分布應用模式，讓任何一款採用鴻蒙作業系統裝置都能快速互連使用，而無須擔心檔案相容或無法連接等問題，甚至整體操作體驗更可在不同裝置上無縫切換。

甚至，華為更強調鴻蒙作業系統能對應各類裝置使用從智慧手錶、平板到智慧顯示器，乃至於此次加入的智慧型手機，就連內建記憶體僅128KB的物聯網裝置都能使用，更可讓手機對應更長電力續航時間。

在此次宣布第二版鴻蒙作業系統 (HarmonyOS 2)正式納入手機產品，更意味鴻蒙作業系統將可對應全場景應用模式。

依照華為說明，從6月2日開始將會有超過100款華為、榮耀品牌手機，以及平板、智慧顯示器等產品升級至第二版鴻蒙作業系統，成為華為過去以來最大規模的作業系統升級，包含去年推出的Mate 20系列等機種，乃至於更早之前推出的P20、nova 3等裝置都能獲得更新。

同時，此次也同步揭曉新款HUAWEI Watch 3、HUAWEI Watch 3 Pro兩款智慧手錶，以及新款平板MatePad Pro與原色顯示器MateView等產品，藉此擴大鴻蒙作業系統市場生態。華為更宣布目前已經有超過300家應用服務業者，以及超過1000家硬體業者，以及超過50萬名開發者均已加入鴻蒙作業系統生態發展，預期未來會有更多合作夥伴持續加入。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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