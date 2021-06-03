華為預告推出P50系列旗艦手機 處理器供貨問題具體時程未定

在稍早舉辦的鴻蒙作業系統發表活動上，華為證實今年依然會推出P50系列旗艦手機，同時也確認在機身背面搭載偌大的相機鏡頭模組，同時依然維持與徠卡技術合作。不過，由於受到美國政府技術出口限制影響，造成手機最關鍵的處理器仍面臨供應問題，因此暫時還無法確定具體發表上市時間。

從華為釋出預告內容顯示，P50系列依然會維持與徠卡技術合作，不會因為近期徠卡開始與夏普合作而生變，同時在P50系列主相機鏡頭旁依然標示徠卡字樣，並且採用VARIO-SUMMILUX-H 1:1.8-3.4/18-125 ASPH鏡頭規格。

其他相關資訊並不算多，大致僅能確認手機一樣維持左右曲面設計，同時主相機鏡頭也如先前曝光設計，採用比例相對巨大的鏡頭組合，但實際上是在兩組看似鏡頭的大圈內分別放置三組正常尺寸設計鏡頭，以及另一組鏡頭與補光燈，至於採用這樣的配置設計，可能就要等華為日後公布為準。

而關鍵的處理器供應問題，顯然成為P50系列遲遲無法發表上市的主要原因。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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