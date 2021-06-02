實聯制簡訊掃QR Code、發送卻失敗？先檢查手機這些設定
實聯制簡訊快又方便，可取代傳統手寫降低個資曝光風險，然而卻有部分民眾反映無法順利發送，想解決問題可從電信商及手機設定兩大方向下手。
iPhone使用者
若是iPhone使用者傳送實聯制簡訊時，出現橘色驚嘆號以及「Not Delivered」或「尚未送達」字樣，可先致電至電信業者確認手機是否中過「簡訊病毒」，可能因此導致功能被系統鎖起來，要求解鎖即可。
若是聯繫客服後問題依然沒有解決，在iOS中可經由設定→訊息，確認是否已經打開iMessage及MMS傳訊功能。通常iOS用戶到此都可以順利解決問題。
Android使用者
Android用戶若無法傳送實聯制簡訊，則須從設定→應用程式→進階→特殊應用程式存取權，確認「付費簡訊存取權」狀態為允許，確切名稱會因手機型號及軟體版本有些許差異。以三星手機為例，可從設定→應用程式→點選右上角更多【︙】→特殊存取→使用premium簡訊服務→訊息→總是詢問。設定完成後重新發送實聯制簡訊即可。
值得注意的是，並非所有安卓手機內建的相機功能都能成功掃描QR Code，根據唐鳳撰寫的QA說明，建議另外再下載其他 QR Code 掃描器，如開源的Binary Eye、條碼掃描器。較新版本手機內建的「Google Lens 智慧鏡頭」亦是個好選擇，準確度更勝疾管家。而LINE目前內建的掃描器目前還不支援此機制。
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