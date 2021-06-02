Ericsson預期全球5G網路使用人數 今年底超過5億人規模

Ericsson總裁Börje Ekholm在稍早透過線上舉辦的UnBoxed Office活動中，強調5G網路服務在近年疫情影響大幅增加使用需求，因此也加速5G網路基礎建設佈署，預期全球5G網路服務使用人數將在今年底超過5億人規模，而目前5G網路平均使用量也已經超過4G網路用戶的2-3倍左右。

依照Börje Ekholm表示，因為疫情影響而改變目前企業工作運作方式，同時也改變人們生活方式，更使得網路使用需求量變得更大，因此也讓5G網路使用需求變得顯著。

以Ericsson本身為例，從去年3月出現疫情變得險峻情況下，Ericsson很快地啟用遠距辦公模式，至今仍維持80%-90%比例員工是在家工作形式上班，僅部分有特定工作需求情況才會回到辦公室，因此整體上透過網路工作的比重會大幅增加，而這也是從去年開始許多企業採取工作模式。

因此，Ericsson預期在此波疫情影響之下，遠距工作模式將會變成日後各個企業營運型態，例如Twitter、Facebook已經確定讓員工能自由選擇在家工作，或是回到辦公室工作，Google等企業也宣布讓員工有彈性選擇，並且將辦公室調整為更適合與遠距辦公人員線上協作型態，如此一來勢必會加速傳輸頻寬更高、速率更快的網路技術發展，同時也將使目前推行以5G網路建構的企業專網使用模式能更加普及。

由於透過公用網路資源進行遠距工作，對於部分需要特別保護內部資訊的企業而言，勢必會擔憂資訊因為網路結構產生外洩問題，因此多半會要求員工透過VPN、二次身分驗證機制，或是採購相關技術解決方案改善遠距辦公背後涉及資安問題，但若能藉由5G網路可進行安全加密、專網運作等可靠運作特性，即可輕易藉由無線方式建制企業內部專屬網路。

而去年宣布以11億美元收購無線網路方案業者Cradlepoint，透過其以4G LTE、5G無線邊緣區網技術，打造名為Ericsson 5G專網服務，讓企業能更容易透過5G網路資源建構內部專屬網路平台，藉此讓遠距辦公、內部協作等作業系統可以變得更簡單。

另一方面，鑑於在疫情影響之下，接下預期會有更龐大的網路連接使用需求，意味在電信業者端所需處理資料量會變得更加龐大，並且在運作過程產生更大碳排放量，Ericsson更宣布推出旗下矽晶片產品 (Ericsson Silicon)，藉由Ericsson針對無線接取網路打造晶片設計，相比同業標準約可降低30%-60%的電力損耗，進而可降低網路使用過程對環境造成影響。

同時，Börje Ekholm也說明將持續縮短全球的數位落差，去年與聯合國兒童基金會建立長達3年的合作關係，將在2023年底前協助全球35個國家地區完成部署網路連線規劃，讓更多人可藉由網路學習知識、改善經濟型態。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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