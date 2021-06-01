不只鴻蒙作業系統？華為傳同步在6/2揭曉新款旗艦手機P50系列

華為日前已經確定將在6月2日舉辦鴻蒙作業系統及全場景新品發表會，而相關消息更指稱華為將在這場發表會上揭曉新款旗艦手機P50系列。

而除了P50，預期華為將同步揭曉新款智慧手錶HUAWEI Watch 3，以及新款平板裝置MatePad Pro 2，預期將採用鴻蒙作業系統。

在先前消息中，P50系列將會搭載6.3吋螢幕，約比P40系列大一點，並且將配置Sony IMX707感光元件，藉此讓相機拍攝效果再次提升，處理器則預期會採用Kirin系列處理器。不過，隨著徠卡開始轉向與夏普合作，甚至傳出將與更多手機業者合作，華為接下來將如何再次以相機功能驚艷市場，似乎也令人好奇。

華為預計讓Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+、Mate 40 RS、Mate X2、nova 8、nova 8 Pro，以及MatePad Pro率先升級使用鴻蒙作業系統，預期未來也會開放更多華為機種升級使用。

同時，魅族更透露日前對外揭曉的Lipro品牌智慧家電也會採用鴻蒙作業系統，預期與華為預計建立的龐大鴻蒙作業系統生態規模串接。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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