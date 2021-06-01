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小米展示200W有線、120W無線快充技術 可在8分鐘充滿4000mAh容量電池

聯合新聞網 / 楊又肇

去年在小米10至尊版搭載120W有線快充之後，小米稍早更宣布在小米11 Pro魔改版採用全新Hyper Charge充電設計，讓有線充電功率衝上200W，而無線充電功率更增加至120W。

依照小米說明，以4000mAh電池電量充電所需時間來看，200W有線充電僅需8分鐘即可完成充電，充滿一半電量僅需3分23秒，而120W無線充電即可在15分鐘完成充電，僅需7分鐘即可充入一半電量。

而跟先前打造的高功率充電方案一樣，此次提出的200W有線充電與120W無線充電必須配合手機設計，以及高瓦數充電器才能實現，其中此次示範的小米11 Pro魔改版分別採用雙電池芯設計，以及總容量達4000mAh的10C石墨烯電池，無線充電模組也同樣採用小米自行設計規格，因此並非採用標準有線及無線快充規範。

目前小米尚未透露此項技術實際應用時間，但沒意味應該也會用在今年度的旗艦手機，預期也會下放到更多手機使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 小米

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