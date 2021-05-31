Android 12將原生加入遊戲模式功能 讓使用者更方便遊玩遊戲、直播或錄影
在不少手機業者陸續在手機產品加入遊戲模式 (game mode)設計後，Google接下來顯然計畫讓此類設計變成Android原生功能。
在Android 12作業系統版本中的「數位健康與家長堅護」設定功能中，可以在「零打擾」→「排程」選項中找到名為「Game mode」設定項目，並且可選擇讓當前執行遊戲調整手機效能，或是透過YouTube進行直播。
而上方選項則提供螢幕擷圖、錄製螢幕畫面、顯示當前每秒顯示畫格數，以及開關勿擾，其中螢幕錄影功能還可以選擇透過麥克風錄音，或是同時記錄內容聲音，同時也能記錄觸控流程。
不過，目前此項功能暫時還無法正常運作，顯然要等特定時間之後才會開放使用。
Google預期會在今年7月12日至13日期間透過線上形式舉辦遊戲相關活動，預期將會正式對外公布此項功能。'
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
疫情之下密技報你知
▪iPhone「簡訊實聯制」捷徑一鍵登記完畢！加到桌面小工具 掃描更快更方便
▪1922簡訊實聯制掃碼發送簡訊登記 店家註冊QR Code教學看這裡
▪建立新冠肺炎防疫實聯制Google表單 手機掃QR Code就能填寫個資
▪開啟Google地圖「時間軸」 自動記錄交通工具、去過哪裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言