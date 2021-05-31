快訊

梅雨鋒徘徊局部雷陣雨 吳德榮：周四五空檔周六南下

天下圍攻肖美麗：中國的「女權主義們」招惹誰？

Android 12將原生加入遊戲模式功能 讓使用者更方便遊玩遊戲、直播或錄影

聯合新聞網 / 楊又肇

在不少手機業者陸續在手機產品加入遊戲模式 (game mode)設計後，Google接下來顯然計畫讓此類設計變成Android原生功能。

Android 12作業系統版本中的「數位健康與家長堅護」設定功能中，可以在「零打擾」→「排程」選項中找到名為「Game mode」設定項目，並且可選擇讓當前執行遊戲調整手機效能，或是透過YouTube進行直播

而上方選項則提供螢幕擷圖、錄製螢幕畫面、顯示當前每秒顯示畫格數，以及開關勿擾，其中螢幕錄影功能還可以選擇透過麥克風錄音，或是同時記錄內容聲音，同時也能記錄觸控流程。

不過，目前此項功能暫時還無法正常運作，顯然要等特定時間之後才會開放使用。

Google預期會在今年7月12日至13日期間透過線上形式舉辦遊戲相關活動，預期將會正式對外公布此項功能。'

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播

延伸閱讀

勞工紓困別抄去年 明天上午工鬥團體線上直播

說好不直播柯震東又亂入 和鳳梨鼠薯同框又花500萬投資拍片

疫情攪局錄影全取消！「飢餓遊戲」存檔撐到6月中

直播／今新增297例本土+258例校正回歸 19死「創單日新高」

相關新聞

Google被指控 刻意在Android手機隱藏隱私分享關閉選項

雖然Google在今年Google I/O 2021期間說明對於用戶隱私的重視，但在亞利桑那州內的法院訴訟卻顯示Google刻意在Android手機隱藏隱私分享關閉選項，甚至要求OEM業者配合將隱私控制選項放在難以找到位置。

8款華為手機及平板將在6月2日升級鴻蒙作業系統 魅族智慧家電也會跟進採用

華為日前已經說明將在6月2日正式揭曉可對應手機使用的鴻蒙作業系統，而相關消息更進一步指稱屆時包含Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+、Mate 40 RS、Mate X2、nova 8、nova 8 Pro，以及MatePad Pro等8款手機與平板裝置都能率先更新。另一方面，魅族更透露旗下Lipro品牌智慧家電也會採用鴻蒙作業系統，藉此與日後預期變得龐大的鴻蒙作業系統生態規模串接。

Android 12將原生加入遊戲模式功能 讓使用者更方便遊玩遊戲、直播或錄影

在不少手機業者陸續在手機產品加入遊戲模式 (game mode)設計後，Google接下來顯然計畫讓此類設計變成Android原生功能。

nubia再次更新紅魔手機6R 換上相對低調外觀

今年3月更新紅魔手機6與紅魔手機6 Pro之後，nubia再次宣布更新紅魔手機6R，並且換上相對「樸實」外觀，整體設計相對較為低調。

OPPO揭曉Reno 6系列手機細節 S870、天璣900、天璣1200三版本處理器

日前已經公布三款Reno 6系列手機外觀後，OPPO也正式公布包含Reno 6、Reno 6 Pro，以及Reno 6 Pro+三款手機具體細節。

傳三星針對粉絲打造的Galaxy S21 FE近期內量產 7月進入市場

稍早宣布推出Galaxy Tab S7 FE的12.4吋平板後，不少看法認為三星接下來也準備推出今年度的Galaxy S21 FE手機產品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。