Android 12將原生加入遊戲模式功能 讓使用者更方便遊玩遊戲、直播或錄影

在不少手機業者陸續在手機產品加入遊戲模式 (game mode)設計後，Google接下來顯然計畫讓此類設計變成Android原生功能。

在Android 12作業系統版本中的「數位健康與家長堅護」設定功能中，可以在「零打擾」→「排程」選項中找到名為「Game mode」設定項目，並且可選擇讓當前執行遊戲調整手機效能，或是透過YouTube進行直播。

而上方選項則提供螢幕擷圖、錄製螢幕畫面、顯示當前每秒顯示畫格數，以及開關勿擾，其中螢幕錄影功能還可以選擇透過麥克風錄音，或是同時記錄內容聲音，同時也能記錄觸控流程。

不過，目前此項功能暫時還無法正常運作，顯然要等特定時間之後才會開放使用。

Google預期會在今年7月12日至13日期間透過線上形式舉辦遊戲相關活動，預期將會正式對外公布此項功能。'

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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