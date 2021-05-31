nubia再次更新紅魔手機6R 換上相對低調外觀
今年3月更新紅魔手機6與紅魔手機6 Pro之後，nubia再次宣布更新紅魔手機6R，並且換上相對「樸實」外觀，整體設計相對較為低調。
新款紅魔手機6R同樣採用Qualcomm Snapdragon 888處理器，搭配LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件，一樣採用VC液冷散熱設計，並且採用Full HD+解析度、支援144Hz畫面更新率與高達360Hz觸控反應率的6.67吋OLED螢幕，支援螢幕下指紋辨識，一樣搭載DC調光與抗藍光設計，以及對應10位原色顯示，以及DCI-P3廣色域表現，電池則採用4200mAh容量設計，對應55W充電功率。
而視訊鏡頭則採置中開孔設計、1600萬畫素規格，主相機則採用6400萬畫素、Sony IMX682感光元件的廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬畫素微距鏡頭與200萬畫素景深鏡頭。
配色方面，紅魔手機6R分別推出黑、白、銀三款配色，另外也會提供整合紅、黃配色設計的「鬥戰聖佛」特別版。另外，紅魔手機6R也支援邊框觸控按鍵，並且支援將畫面透過USB有線方式、無線等方式投放至大尺寸螢幕、電視，並且搭配滑鼠、鍵盤等周邊進行操作。
紅魔手機6R將提供6GB記憶體+128GB儲存容量、8GB記憶體+128GB儲存容量、12GB記憶體+128GB儲存容量，以及12GB記憶體+256GB儲存容量四種規格，建議售價則從人民幣2999元起跳，最高為人民幣3899元，並且將推出「鬥戰聖佛」特別版，配置12GB記憶體+256GB儲存容量，建議售價則是人民幣3999元，將從即日起先在中國市場銷售，之後也會在全球市場銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪iPhone「簡訊實聯制」捷徑一鍵登記完畢！加到桌面小工具 掃描更快更方便
▪1922簡訊實聯制掃碼發送簡訊登記 店家註冊QR Code教學看這裡
▪建立新冠肺炎防疫實聯制Google表單 手機掃QR Code就能填寫個資
▪開啟Google地圖「時間軸」 自動記錄交通工具、去過哪裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言