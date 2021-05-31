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Google被指控 刻意在Android手機隱藏隱私分享關閉選項

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然Google在今年Google I/O 2021期間說明對於用戶隱私的重視，但在亞利桑那州內的法院訴訟卻顯示Google刻意在Android手機隱藏隱私分享關閉選項，甚至要求OEM業者配合將隱私控制選項放在難以找到位置。

依照亞利桑那州檢察官Mark Brnovich近期提出多達50頁訴狀內容，以及包含前Google員工證詞與近100項證物，以違反亞利桑那州消費者詐欺法為由，正式向Google提出訴訟，其中認為Google以刻意隱匿系統背後持續追蹤用戶位置等隱私數據，同時更刻意讓用戶難以找到關閉隱私數據分享選項，指稱Google有詐欺與透過不正當行為獲取用戶隱私數據，藉此讓自身廣告業務獲益。

Mark Brnovich在訴狀中表示，盡管Google表明可讓用戶自行決定是否分享個人隱私數據，藉此換取更好服務體驗，但事實上即便用戶選擇取消分享，Google服務依然會繼續紀錄與用戶隱私相關數據。

相關文件更指稱，Google會透過Wi-Fi連接資料等方式紀錄用戶隱私，同時也將關閉分享隱私數據功能隱藏在重重選項內，讓用戶一時間難以找到，甚至更要求OEM業者配合將隱私數據分享功能以不明顯方式提供使用。

而諸多前Google員工證詞也指出，Google服務都會紀錄用戶隱私內容，並且說明要在不分享個人隱私情況下使用Google服務，幾乎是不可能的事情。

不過，Google在後續回應說法中，則依然強調將用戶隱私放在第一順位，同時也會持續構思更好方式妥善保護用戶隱私，並且在合理情況下用於旗下服務。

Google並非第一次被指控侵害用戶隱私權益，過去就曾發生Google街景車四處拍攝街景時，連帶地也蒐集行經路線中透過Wi-Fi訊號所涵蓋上網瀏覽內容，而日前也在新墨西哥州遭控訴違反兒童隱私安全，而德州目前也著手調查Google藉由用戶隱私推動的廣告業務是否涉及壟斷。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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