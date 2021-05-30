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8款華為手機及平板將在6月2日升級鴻蒙作業系統 魅族智慧家電也會跟進採用

聯合新聞網 / 楊又肇

華為日前已經說明將在6月2日正式揭曉可對應手機使用的鴻蒙作業系統，而相關消息更進一步指稱屆時包含Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+、Mate 40 RS、Mate X2、nova 8、nova 8 Pro，以及MatePad Pro等8款手機與平板裝置都能率先更新。另一方面，魅族更透露旗下Lipro品牌智慧家電也會採用鴻蒙作業系統，藉此與日後預期變得龐大的鴻蒙作業系統生態規模串接。

依照華為表示，預計將在今年底累積超過3億台搭載鴻蒙作業系統的裝置數量，其中約2億台為華為旗下產品，其餘則將由合作夥伴應用，同時預期將使鴻蒙作業系統成為全球第三大作業系統生態。另外，華為更預期鴻蒙將以開源形式吸引更多業者、開發者加入，藉此讓鴻蒙作業系統生態能持續擴大。

而接下來預計會在6月2日的發表會上正式揭曉可對應手機使用的鴻蒙作業系統具體細節，同時也將宣布首波可升級更新機種，其中可能包含Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+、Mate 40 RS、Mate X2、nova 8、nova 8 Pro，以及MatePad Pro，而之後則會陸續推廣至更多先前推行機種。

至於屆時在發表會上是否會同步公布P50系列手機，或是預告下次發表時間，目前還無法確認。

在華為正式舉辦活動前，魅族更透露日前對外揭曉的Lipro品牌智慧家電也會採用鴻蒙作業系統，預期與華為預計建立的龐大鴻蒙作業系統生態規模串接。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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