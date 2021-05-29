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傳三星針對粉絲打造的Galaxy S21 FE近期內量產 7月進入市場

聯合新聞網 / 楊又肇

稍早宣布推出Galaxy Tab S7 FE的12.4吋平板後，不少看法認為三星接下來也準備推出今年度的Galaxy S21 FE手機產品。

去年因為推出Galaxy S20 FE，藉由親民價位、旗艦等級硬體規格，藉此吸引更多消費者支持之後，市場預期三星今年依然會藉由「Fan Edition」產品策略，推出可吸引更多人青睞的Galaxy S21 FE。

而相關看法認為，三星最快會在近期內讓此款新機進入量產，最快或許會在今年7月進入市場銷售，藉由導入年度旗艦手機Galaxy S21的規格設計與功能設計，藉此吸引更多人使用。

就先前消息，Galaxy S21 FE有可能延續去年設計模式，採用平面設計的6.4吋螢幕規格，同樣採用置中開孔的視訊鏡頭設計，螢幕解析度則調整為Full HD+，但一樣支援120Hz畫面更新率與螢幕下指紋辨識功能，而處理器將可能採用Qualcomm Snapdragon 888，或是三星自有Exynos 2100，儲存容量則可能提供128GB或256GB選項。

背蓋則會採用塑膠材質，主相機則分別採用1200萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭，以及800萬畫素長焦鏡頭，支援3倍光學變焦拍攝。

若以去年推出的Galaxy S20 FE在美國市場建議售價為699元起跳，預期Galaxy S21 FE售價也不會有太大落差。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Galaxy S21 三星

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