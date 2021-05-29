OPPO揭曉Reno 6系列手機細節 S870、天璣900、天璣1200三版本處理器

日前已經公布三款Reno 6系列手機外觀後，OPPO也正式公布包含Reno 6、Reno 6 Pro，以及Reno 6 Pro+三款手機具體細節。

三款手機中，除了標準款Reno 6採用類似iPhone 12系列的平邊框體設計，Reno 6 Pro與Reno 6 Pro+則採用雙側取面螢幕設計，整體上也延續Reno 5系列的設計元素。

其中僅Reno 6 Pro+搭載Qualcomm Snapdragon 870處理器，Reno 6則採用聯發科天璣900處理器，Reno 6 Pro採用的是天璣1200處理器，而Reno 6採用6.4吋平面OLED螢幕，Reno 6 Pro與Reno 6 Pro+均採用6.55吋的曲面OLED螢幕，解析度則都是Full HD+，並且支援90Hz畫面更新率。

至於電池設計方面，Reno 6採用4300mAh電池容量，Reno 6 Pro與Reno 6 Pro+則採用4500mAh電池容量，三款手機都支援65W有線快充。此外，Reno 6搭載Z軸線性馬達，而Reno 6 Pro與Reno 6 Pro+則搭載震動表現更細膩的X軸線性馬達。

相機方面，三款手機都會採用3200萬畫素視訊鏡頭，而Reno 6的主相機分別採用6400萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭及200萬畫素微距鏡頭，Reno 6 Pro則會比Reno 6額外增加一組200萬畫素的人像鏡頭，至於Reno 6 Pro+則會採用5000萬畫素、與Sony合作IMX766感光元件的廣角鏡頭，搭配1600萬畫素超廣角鏡頭、1300萬畫素遠距鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭。

相機功能方面，三款手機均配置色溫感應器，藉此對應更正確色彩表現，另外也會與Bobbi Brown合作專屬妝容濾鏡效果。

建議售價方面，Reno 6系列均配置6GB記憶體與128GB儲存容量，以及12GB記憶體與256GB儲存容量規格，建議售價則會從Reno 6的人民幣2799元起跳，最高為人民幣4499元。

配合Reno 6系列手機推出，OPPO也同步推出新款Enco Free 2真無線耳機，標榜能對應42dB音量的主動降噪效果，以及由Dynaudio調音與IP54等級防水，並且對應藍牙5.2連接規格與最長可對應30小時電池續航表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦