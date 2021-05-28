別用酒精噴手機！三大NG消毒方式你中了嗎 餐巾紙、毛巾擦也母湯
非常時期除了待在家防疫，如果非得出門的話，也要戴好口罩病勤洗手消毒，不過大家知道要如何正確消毒手機嗎？國外有研究指出，COVID-19 在光滑表面（如手機螢幕、眼鏡）上可存活的時間，會比病毒在粗糙的地方還要久，以下就來跟大家分享正確清潔手機的方法
你也是這樣消毒手機的嗎？三大 NG 方式大公開，手機螢幕應該用柔軟的布料輕輕擦拭！
如何正確清潔手機？
其實不管是手機、平板或是穿戴裝置，可能都會因為每種產品的材質而會有特定的清潔需求，在這邊我們主要以清潔手機螢幕為主，提供給大家幾點方法參考
📱 在清潔前，建議先將手機關機，並拔掉所有外接電源、裝置以及連接線
📱 使用柔軟、不起毛絮的布（如拭鏡布），並沾取少量的純水或清潔劑，例如 50-80ppm 的次氯酸，或濃度大於 70% 以上的酒精，來擦拭手機，也但要注意不要過度擦拭手機螢幕
而另外蘋果前陣子也表示，用戶可以用 70% 異丙醇酒精擦拭布或 Clorox 消毒擦拭巾來擦拭 Apple 產品堅硬、無孔的表面（例如顯示器、鍵盤或其他外部表面）
清潔手機 NG 篇
接下來帶大家看看不太 ok 的消毒手機方法，建議大家不要對自己的手機這麼做！
📱 使用粗糙的布料來擦拭手機螢幕（例如：餐巾紙、毛巾），這樣不但不會比較乾淨，還有可能替手機螢幕帶來新的刮痕
📱 直接拿酒精、清潔劑、漂白劑噴灑在手機螢幕上，這樣很有可能使手機表面防沾指紋的特殊材質被溶解
📱 用吹風機除塵，吹風機的風量較大，很有可能會對手機內部的零件造成影響，建議如果要清耳機孔或是其他地方的話，可以用細軟的小軟刷來清潔灰塵
以上是幾點清潔手機的方法教學，提供給大家做參考，不過如果你的手機機身有特殊材質（如皮革）外，建議還是要依照各個材質適合的方式來清潔，才會是最妥當的，非常時期除了做好防疫，也別忘了清潔每天都會碰到的手機！
《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》
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