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5/28開放預購！Find X3 Pro將於6/5開放台灣市場銷售

聯合新聞網 / 楊又肇

日前已經在中國市場推出的Find X3 Pro，稍早由OPPO宣布將於6月5日開放台灣市場銷售，同時將以新台幣32990元價格自5月28日開放預購，同時將配合近期疫情提供OPPO品牌全系列機種免費到府收送服務，而Find X3 Pro使用者將享有國際聯合保固、台灣北中南服務中心專屬維修通道，以及免費借用Reno5系列備用機專屬服務，同時在指定官方通路選購更享有效期一年的1T雲端空間。

其他銷售資訊部分，包含自5月28日上午11點至6月4日晚間11點59分期間，在OPPO全台體驗店、OPPO網路商店與指定網路購物平台 (PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮購物)完成預購Find X3 Pro，即可額外獲得OPPO Enco W51真無線耳機，以及OPPO原廠凱夫拉保護殼。另外，在神腦線上、遠傳friDay 購物、台灣大哥大myfone購物亦享預購專屬優惠，而中華電信、台灣大哥大與遠傳電信也會在6月5日同步推出Find X3 Pro電信資費方案，並且由中華電信搶先開賣Find X3 Pro霧藍色款式。

而OPPO也預告將6月推出兩款真無線耳機，分別為OPPO Enco Air及Enco Buds。

前者將以半透明外盒設計呈現，耳機配有IPX4級防水，採用半入耳式設計，單隻耳機僅3.75公克，以及10分鐘充電，即可聆聽8小時續航電力表現，本身則採用12mm複合鍍鈦振膜動圈且支援AAC音訊格式，通話部分則透過人工智慧降噪技術維持通話清晰。後者則提供IP54級防塵防水，以及單次充電聆聽6小時的長續航時間，藉由藍牙5.2提供更穩定連接，同時輕觸俺機3下即可開啟低延遲遊戲模式。

至於以源自「來自太空的浪漫」打造「不可能的」曲面設計，並且配置6.7吋的Find X3 Pro，採用顯示比達92.7%、QHD+解析度AMOLED螢幕設計，並且支援120Hz畫面更新率、最高240Hz觸控反應率，以及峰值可達1300 nits亮度表現，另外也支援螢幕下指紋解鎖功能與機身IP68防水功能，機身配色則僅在台灣市場提供鏡黑、霧藍兩種選擇，並未包含在中國市場推出的凝白配色選項。

其中，螢幕更採10.7億色顯示設計，並且採用JNCD3 ≈ 0.4的色彩準確度、對應sRGB廣色域與100% P3色彩覆蓋率，分別獲得HDR10+與DisplayMate A+認證，同時也讓相機拍攝結果能以相同色彩準度呈現。

硬體方面，Find X3 Pro搭載Qualcomm Snapdragno 888處理器，台灣市場推出規格為配置12GB記憶體，以及256GB儲存容量，手機本身則未對應micro SD記憶卡擴充功能，電池容量是以兩顆2250mAh容量電池串聯成4500mAh電量規格，支援SuperVOOC 2.0、SuperVOOC、VOOC 3.0、USB PD (9V/2A)、QC (9V/2A)快充技術，最高對應65W快充效果，無線充電則對應AirVOOC、相容Qi無線充電規格，最高能以15W功率充電。

相機部分，Find X3 Pro搭載對應f/2.4光圈、拍攝視角達81°的3200萬畫素視訊鏡頭，搭配採用Sony IMX766感光元件、對應f/1.8光圈與OIS光學防震設計的5000萬畫素廣角鏡頭，搭配同樣採用Sony IMX766感光元件、5000萬畫素規格，但光圈調整為f/2.2且不具光學防震設計的110.3°超廣角鏡頭。

長焦鏡頭則採用1300萬畫素、f/2.4光圈、支援5倍混合光學變焦，以及最高對應20倍数數位變焦設計，另外則搭配一組最高對應60倍放大 (原生放大倍率為30倍)、f/3.0光圈設計的300萬畫素微距鏡頭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蝦皮購物 無線充電 OPPO

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