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三星計畫在螢幕可凹折手機、卷軸式手機採用「全新Split UI介面」

聯合新聞網 / 楊又肇

在新款手機採用One UI客製化介面後，三星接下來預期會針對螢幕可凹折手機採用名為Split UI的客製化介面，藉此讓手機使用功能更符合螢幕可凹折手機，甚至未來可能推出的卷軸式手機使用需求。

依照@冰宇宙透露消息，三星將會在接下來即將推出的Galaxy Z Fold 3採用新款Split UI客製化介面，將可因應螢幕可凹折使用特性，讓操作頁面、App內容能隨著螢幕顯示範圍改變動態調整，甚至也能對應未來可能推出的卷軸式手機拉伸使用模式。

在此之前，Google也曾在稍早舉辦的Google I/O 2021期間，說明未來想像的螢幕可凹折手機使用介面時，展示加入結合Material You設計語言的自適應介面元素，例如可自動針對螢幕尺寸縮放顯示元素，或是以最佳化形式顯示操作介面。

若以過去三星與Google維持深入合作關係，預期三星接下來推出的螢幕可凹折手機也會導入Material You設計語言。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 可凹折手機

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