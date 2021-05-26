iPhone「簡訊實聯制」捷徑一鍵登記完畢！加到桌面小工具 掃描更快更方便

五秒內完成

行政院在上週推出「簡訊實聯制」，方便店家可以直接申請 QR Code，也讓民眾能直接用掃描 QR Code 的方式進入公共場所。最近也有網友在 PTT 上分享自製的「實聯制快速簡訊」捷徑腳本，只要執行此腳本後，就可以一鍵完成開啟相機掃描 QR Code 和發送簡訊的所有步驟，讓登記資料的過程變得更快速方便

不過在開始之前，有一點要注意的是，這份捷徑腳本僅限於 1922 簡訊實聯制系統使用，（例如許多超商、超市和一些店家都已經加入了，就可以直接在入店前用這份捷徑腳本完成登記），不過如果你不確定所到的公共場所可否能使用簡訊實聯制的話，可以先詢問一下店家以免掃描失敗

📝 第一步：開啟「捷徑」，並下載「實聯制快速簡訊」捷徑腳本

首先打開「捷徑」，並下載這份「實聯制快速簡訊」的捷徑腳本，而由於這份腳本是熱心的網友製作的，所以在執行前，要先從「設定」>>「捷徑」中，開啟「允許不受信任的捷徑」的選項，才能成功下載並執行此捷徑腳本

📝 第二步：允許捷徑取用「相機」、「訊息」、「通知」

這份腳本可以讓你在掃描店家的 QR Code 後，立即發送簡訊給 1922 以登記實聯制，以上動作完成後還會傳送通知給你，因此在執行前，要先允許捷徑取用手機中的相機、訊息和通知唷

📝 第三步：執行捷徑腳本

接著在捷徑中執行這份腳本，就能一鍵完成掃碼和簡訊傳送了，整個過程真的很快速，不到幾秒鐘的時間就完成，最後再把簡訊成功送出的畫面，出示給店家看即可

同場加映：將捷徑加入主畫面和桌面小工具

如果你覺得要打開捷徑，再執行腳本的步驟還是有點繁瑣的話，也可以直接在捷徑中，點選腳本，並選擇「分享」>>「加入主畫面」，就能直接從主畫面點選捷徑並執行腳本了

最後來教大家要如何將捷徑加入 iPhone 主畫面最左邊的小工具列，往左滑到此頁面後，只要長按後點選左上方的「+」，並選擇「捷徑」

接著選擇「實聯制快速簡訊」的腳本，並點選下方的「加入小工具」，這個捷徑腳本就會直接加到你的桌面小工具了

以上就是讓簡訊實聯制操作更快速的捷徑以及把捷徑加到 iPhone 小工具中的教學，提供給目前使用 iPhone 的人做個參考，希望能有效節省大家外出時實聯制登記的時間

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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