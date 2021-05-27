如何設定iPhone「背面輕點」：執行截圖、靜音、鎖定等操作
蘋果 iPhone 擁有智慧手機中最完善的「輔助使用」功能，能使用輔助觸控、切換控制、引導使用模式和語音控制等功能。在 iOS 14 系統的輔助使用中又加入了「背面輕點」功能，這是一個快速啟動輔助使用功能的方式，點一下 iPhone 的背面即可執行。
蘋果本週在官方 Apple Support 的 YouTube 頻道分享了上面這支影片，指導用戶如何在 iPhone 和 iPod touch 上使用「背面輕點」功能。
點 iPhone 的背面來執行動作
點點點，拍一張螢幕截圖，或者回主畫面。或者打開控制中心。你可以設定「背面輕點」，當你雙擊或三擊 iPhone 手機的背面時，執行一個動作。
在 iPhone 上前往「設定 >輔助使用>觸控>背面輕點」，您可以設定點兩下或點三下 iPhone 的背面以進行某些動作，例如，向上或向下捲動、拍攝截圖、打開「控制中心」、在「捷徑」App 中啟用捷徑或打開輔助使用功能。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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