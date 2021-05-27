快訊

最遙遠的喪禮：馬來西亞疫中「送行者」故事

今全台18縣市飆高溫 吳德榮：周六梅雨鋒到防劇烈天氣

如何設定iPhone「背面輕點」：執行截圖、靜音、鎖定等操作

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

蘋果 iPhone 擁有智慧手機中最完善的「輔助使用」功能，能使用輔助觸控、切換控制、引導使用模式和語音控制等功能。在 iOS 14 系統的輔助使用中又加入了「背面輕點」功能，這是一個快速啟動輔助使用功能的方式，點一下 iPhone 的背面即可執行。

蘋果本週在官方 Apple Support 的 YouTube 頻道分享了上面這支影片，指導用戶如何在 iPhone 和 iPod touch 上使用「背面輕點」功能。

點 iPhone 的背面來執行動作

點點點，拍一張螢幕截圖，或者回主畫面。或者打開控制中心。你可以設定「背面輕點」，當你雙擊或三擊 iPhone 手機的背面時，執行一個動作。

在 iPhone 上前往「設定 >輔助使用>觸控>背面輕點」，您可以設定點兩下或點三下 iPhone 的背面以進行某些動作，例如，向上或向下捲動、拍攝截圖、打開「控制中心」、在「捷徑」App 中啟用捷徑或打開輔助使用功能。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone iOS 14

延伸閱讀

iOS 14隱藏祕技：iPhone背面輕敲截圖、前鏡頭自動翻轉、睡眠模式、自動化捷徑 你學會了嗎？

充到幾％了？iOS捷徑充電提示音 快速設定好方便

蘋果iOS 14.6更新 可訂閱Podcast內容擴充AirTag功能

推出六年終於改設計？Apple Watch Series 7概念渲染圖

相關新聞

iPhone「簡訊實聯制」捷徑一鍵登記完畢！加到桌面小工具 掃描更快更方便

行政院在上週推出「簡訊實聯制」，方便店家可以直接申請 QR Code，也讓民眾能直接用掃描 QR Code 的方式進入公共場所。最近也有網友在 PTT 上分享自製的「實聯制快速簡訊」捷徑腳本，只要執行此腳本後，就可以一鍵完成開啟相機掃描 QR Code 和發送簡訊的所有步驟，讓登記資料的過程變得更快速方便

如何設定iPhone「背面輕點」：執行截圖、靜音、鎖定等操作

蘋果 iPhone 擁有智慧手機中最完善的「輔助使用」功能，能使用輔助觸控、切換控制、引導使用模式和語音控制等功能。在 iOS 14 系統的輔助使用中又加入了「背面輕點」功能，這是一個快速啟動輔助使用功能的方式，點一下 iPhone 的背面即可執行。

蘋果iOS 14.6更新 可訂閱Podcast內容擴充AirTag功能

蘋果公司今天推出iOS 14.6作業系統更新，支援訂閱Podcast內容；另修正iPhone錯誤，包括在Apple Wa...

6/2揭曉！華為將發表對應手機使用的鴻蒙作業系統

日前透露EMUI 11將成為最後一個客製化介面更新，同時也確認日後將以鴻蒙 (HarmonyOS)作業系統發展為重之後，華為稍早將原本EMUI官方微博帳號名稱更改為HarmonyOS，象徵未來重心將會全面集中在鴻蒙作業系統。

realme GT戰神特別版曙光色登台 同步推出realme聽我限定禮盒

日前已經在台宣布上市消息的realme GT，今日 (5/24)確定將於5月28日推出採8GB記憶體+128GB儲存容量設計，並且以黃色跑車為概念打造的戰神特別版曙光色，同時也針對日前已經推出、以藍色為基礎設計的深海飛艇款式，將額外推出8GB記憶體+128GB儲存容量版本 (先前為256GB儲存容量)，另外也將推出包含realme Buds Air 2 Neo，以及加入品牌人氣公仔realmeow設計元素漁夫帽和長襪穿搭周邊的realme聽我限定禮盒。

Redmi Note 10 Pro售價8499元 搭載旗艦機1億800萬畫素相機

今年三月初隨著Redmi Note 10S與Redmi Note 10一同揭曉的Redmi Note 10 Pro，今日 (5/24)由小米宣布引進台灣市場，建議售價則是新台幣8499元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。