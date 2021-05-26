快訊

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6/2揭曉！華為將發表對應手機使用的鴻蒙作業系統

聯合新聞網 / 楊又肇

日前透露EMUI 11將成為最後一個客製化介面更新，同時也確認日後將以鴻蒙 (HarmonyOS)作業系統發展為重之後，華為稍早將原本EMUI官方微博帳號名稱更改為HarmonyOS，象徵未來重心將會全面集中在鴻蒙作業系統。

而華為也預計會在6月2日晚間8點舉辦線上發表活動，屆時將公佈可正式對應手機產品使用的鴻蒙作業系統，甚至有可能預告今年度旗艦手機P50系列相關細節。

從去年宣布推出首版鴻蒙作業系統時，華為曾說明暫時還不會應用在手機產品，因此僅先套用在旗下智慧顯示器、車載系統等裝置，手機依然維持採用開源授權使用的Android作業系統，搭配華為客製化操作介面EMUI。

不過，在後續華為持續被美國政府盯上，並且擴大技術出口限制力道後，華為也表示將使鴻蒙作業系統應用在手機產品，同時也確認EMUI 11將成為最後一個更新版本。

依照華為表示，預計將在今年底累積超過3億台搭載鴻蒙作業系統的裝置數量，其中約2億台為華為旗下產品，其餘則將由合作夥伴應用，同時預期將使鴻蒙作業系統成為全球第三大作業系統生態。

另外，華為更預期鴻蒙將以開源形式吸引更多業者、開發者加入，藉此讓紅盟作業系統生態能持續擴大。

在先前消息中，不少細節均指出鴻蒙作業系統是建立在開源架構的Android作業系統之上，但華為強調隨著版本推進，目前已經大幅減少Android原始編碼內容，並且能以更輕巧型式運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華為 鴻蒙 作業系統

延伸閱讀

三星強調：目前未計畫讓電視也換上Android TV作業系統

鴻蒙作業系統將「降低Android原始編碼比例」 持續建構開源版本

華為續留美國貿易黑名單 TikTok暫不被開刀

造車是謠言 華為重申戰略不變

相關新聞

iPhone「簡訊實聯制」捷徑一鍵登記完畢！加到桌面小工具 掃描更快更方便

行政院在上週推出「簡訊實聯制」，方便店家可以直接申請 QR Code，也讓民眾能直接用掃描 QR Code 的方式進入公共場所。最近也有網友在 PTT 上分享自製的「實聯制快速簡訊」捷徑腳本，只要執行此腳本後，就可以一鍵完成開啟相機掃描 QR Code 和發送簡訊的所有步驟，讓登記資料的過程變得更快速方便

蘋果iOS 14.6更新 可訂閱Podcast內容擴充AirTag功能

蘋果公司今天推出iOS 14.6作業系統更新，支援訂閱Podcast內容；另修正iPhone錯誤，包括在Apple Wa...

6/2揭曉！華為將發表對應手機使用的鴻蒙作業系統

日前透露EMUI 11將成為最後一個客製化介面更新，同時也確認日後將以鴻蒙 (HarmonyOS)作業系統發展為重之後，華為稍早將原本EMUI官方微博帳號名稱更改為HarmonyOS，象徵未來重心將會全面集中在鴻蒙作業系統。

realme GT戰神特別版曙光色登台 同步推出realme聽我限定禮盒

日前已經在台宣布上市消息的realme GT，今日 (5/24)確定將於5月28日推出採8GB記憶體+128GB儲存容量設計，並且以黃色跑車為概念打造的戰神特別版曙光色，同時也針對日前已經推出、以藍色為基礎設計的深海飛艇款式，將額外推出8GB記憶體+128GB儲存容量版本 (先前為256GB儲存容量)，另外也將推出包含realme Buds Air 2 Neo，以及加入品牌人氣公仔realmeow設計元素漁夫帽和長襪穿搭周邊的realme聽我限定禮盒。

Redmi Note 10 Pro售價8499元 搭載旗艦機1億800萬畫素相機

今年三月初隨著Redmi Note 10S與Redmi Note 10一同揭曉的Redmi Note 10 Pro，今日 (5/24)由小米宣布引進台灣市場，建議售價則是新台幣8499元。

華為鴻蒙手機操作系統下周亮相 將攜手全球前200名App

華為技術有限公司今（25）日對外公布，計畫在6月2日舉辦鴻蒙產品發布會，預計之前只用於智慧螢幕、可穿戴設備等產品的鴻蒙操...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。