6/2揭曉！華為將發表對應手機使用的鴻蒙作業系統
日前透露EMUI 11將成為最後一個客製化介面更新，同時也確認日後將以鴻蒙 (HarmonyOS)作業系統發展為重之後，華為稍早將原本EMUI官方微博帳號名稱更改為HarmonyOS，象徵未來重心將會全面集中在鴻蒙作業系統。
而華為也預計會在6月2日晚間8點舉辦線上發表活動，屆時將公佈可正式對應手機產品使用的鴻蒙作業系統，甚至有可能預告今年度旗艦手機P50系列相關細節。
從去年宣布推出首版鴻蒙作業系統時，華為曾說明暫時還不會應用在手機產品，因此僅先套用在旗下智慧顯示器、車載系統等裝置，手機依然維持採用開源授權使用的Android作業系統，搭配華為客製化操作介面EMUI。
不過，在後續華為持續被美國政府盯上，並且擴大技術出口限制力道後，華為也表示將使鴻蒙作業系統應用在手機產品，同時也確認EMUI 11將成為最後一個更新版本。
依照華為表示，預計將在今年底累積超過3億台搭載鴻蒙作業系統的裝置數量，其中約2億台為華為旗下產品，其餘則將由合作夥伴應用，同時預期將使鴻蒙作業系統成為全球第三大作業系統生態。
另外，華為更預期鴻蒙將以開源形式吸引更多業者、開發者加入，藉此讓紅盟作業系統生態能持續擴大。
在先前消息中，不少細節均指出鴻蒙作業系統是建立在開源架構的Android作業系統之上，但華為強調隨著版本推進，目前已經大幅減少Android原始編碼內容，並且能以更輕巧型式運作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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