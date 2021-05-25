快訊

網軍大本營？看看民進黨網路社群中心在做什麼

白宮宣布 美國半數成人接種新冠肺炎疫苗完畢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Redmi Note 10 Pro售價8499元 搭載旗艦機1億800萬畫素相機

聯合新聞網 / 楊又肇

今年三月初隨著Redmi Note 10S與Redmi Note 10一同揭曉的Redmi Note 10 Pro，今日 (5/24)由小米宣布引進台灣市場，建議售價則是新台幣8499元。

硬體規格部分，Redmi Note 10 Pro採用Qualcomm Snapdragon 732G處理器、對應4G LTE連網功能，藉此滿足目前市場仍使用4G連網手機需求。其他則包含採用LPDDR4X記憶體、UFS 2.2儲存元件，以及雙喇叭與3.5mm耳機孔設計，指紋解鎖則配置於機身側面，並且對應雙SIM卡功能與紅外線、NFC應用功能，電池容量採用5020mAh電池設計，支援33W有線快充。

相機部分，Redmi Note 10 Pro搭載與其建手機相同的1億800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭、500萬畫素遠焦鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭，視訊鏡頭則採1600萬畫素規格。

機身配色部分，Redmi Note 10 Pro在台灣市場提供冰川藍、漸層銅、瑪瑙灰三款配色，採用6GB記憶體+128GB儲存容量配置，建議售價為新台幣8499元，將從5月25日起上午10時起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h 購物小米旗艦館、遠傳friDay購物、法雅客網路商店與燦坤3C (實體門市與燦坤3C線上購物)陸續開賣，電信通路部分則將自6月1日起由遠傳電信獨家開賣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

3C Redmi 手機

延伸閱讀

晶豪科看好今年出貨及營收均成長 股價強勁反彈

雷軍：Redmi Note10 於26日發布

深色皮膚人種特別難對焦？Google未來將調整Android相機拍攝功能

輕量旗艦小米11 Lite 5G 小米智慧顯示器P1系列55型、50型同步登台

相關新聞

realme GT戰神特別版曙光色登台 同步推出realme聽我限定禮盒

日前已經在台宣布上市消息的realme GT，今日 (5/24)確定將於5月28日推出採8GB記憶體+128GB儲存容量設計，並且以黃色跑車為概念打造的戰神特別版曙光色，同時也針對日前已經推出、以藍色為基礎設計的深海飛艇款式，將額外推出8GB記憶體+128GB儲存容量版本 (先前為256GB儲存容量)，另外也將推出包含realme Buds Air 2 Neo，以及加入品牌人氣公仔realmeow設計元素漁夫帽和長襪穿搭周邊的realme聽我限定禮盒。

Redmi Note 10 Pro售價8499元 搭載旗艦機1億800萬畫素相機

今年三月初隨著Redmi Note 10S與Redmi Note 10一同揭曉的Redmi Note 10 Pro，今日 (5/24)由小米宣布引進台灣市場，建議售價則是新台幣8499元。

華為鴻蒙手機操作系統下周亮相 將攜手全球前200名App

華為技術有限公司今（25）日對外公布，計畫在6月2日舉辦鴻蒙產品發布會，預計之前只用於智慧螢幕、可穿戴設備等產品的鴻蒙操...

Google與Qualcomm合作 讓搭載Snapdragon處理器的Android手機AI算力持續提升

Google與Qualcomm之間的關係，除了在處理器深度整合之外，更包含軟體應用，在此次線上形式舉辦的Google I/O 2021中，Google宣布將在Android 12加入新版Android NN API (Android Neural Networks API)，將可藉由Qualcomm Neural Processing SDK，讓搭載Snapdragon處理器的手機能發揮更高人工智慧運算效能。

nubia揭曉Z30 Pro 外型與ZTE旗艦手機Axon 30 Ultra相仿

nubia稍早宣布推出新款旗艦手機Z30 Pro，將採用Qualcomm Snapdragon 888處理器、LPDDR 5記憶體與UFS 3.1儲存元件等規格之餘，外型部分則幾乎延續ZTE旗艦手機Axon 30 Ultra的設計。

Android手機仍較多人使用Tim Cook：iPhone市佔規模難以形成壟斷

詢問多名蘋果主管後，法院針對EPIC Games與蘋果之間訴訟，再次詢問蘋果執行長Tim Cook諸多問題，藉此釐清蘋果是否在市場有壟斷行為。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。