Redmi Note 10 Pro售價8499元 搭載旗艦機1億800萬畫素相機

今年三月初隨著Redmi Note 10S與Redmi Note 10一同揭曉的Redmi Note 10 Pro，今日 (5/24)由小米宣布引進台灣市場，建議售價則是新台幣8499元。

硬體規格部分，Redmi Note 10 Pro採用Qualcomm Snapdragon 732G處理器、對應4G LTE連網功能，藉此滿足目前市場仍使用4G連網手機需求。其他則包含採用LPDDR4X記憶體、UFS 2.2儲存元件，以及雙喇叭與3.5mm耳機孔設計，指紋解鎖則配置於機身側面，並且對應雙SIM卡功能與紅外線、NFC應用功能，電池容量採用5020mAh電池設計，支援33W有線快充。

相機部分，Redmi Note 10 Pro搭載與其建手機相同的1億800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭、500萬畫素遠焦鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭，視訊鏡頭則採1600萬畫素規格。

機身配色部分，Redmi Note 10 Pro在台灣市場提供冰川藍、漸層銅、瑪瑙灰三款配色，採用6GB記憶體+128GB儲存容量配置，建議售價為新台幣8499元，將從5月25日起上午10時起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h 購物小米旗艦館、遠傳friDay購物、法雅客網路商店與燦坤3C (實體門市與燦坤3C線上購物)陸續開賣，電信通路部分則將自6月1日起由遠傳電信獨家開賣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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