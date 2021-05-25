realme GT戰神特別版曙光色登台 同步推出realme聽我限定禮盒

日前已經在台宣布上市消息的realme GT，今日 (5/24)確定將於5月28日推出採8GB記憶體+128GB儲存容量設計，並且以黃色跑車為概念打造的戰神特別版曙光色，同時也針對日前已經推出、以藍色為基礎設計的深海飛艇款式，將額外推出8GB記憶體+128GB儲存容量版本 (先前為256GB儲存容量)，另外也將推出包含realme Buds Air 2 Neo，以及加入品牌人氣公仔realmeow設計元素漁夫帽和長襪穿搭周邊的realme聽我限定禮盒。

而包含此次確定上市資訊的realme GT戰神特別版曙光色，以及採128GB儲存容量設計的深海飛艇款式，兩者都會以新台幣13999元價格銷售，並且於5月28日正式販售。

同時，realme更將在5月28日至5月30日推出限時加贈活動，凡至realme網路商店和realme品牌專櫃選購realme GT，即加贈realme Buds Air Pro黑色款，若選擇在各大電商平台含PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城、東森購物網和遠傳friDay購物下單的用戶，則加贈realme Buds Wireless Pro乙台 (顏色隨機出貨)，以及價值500元的平台購物金。

此次同步推出的realme聽我限定禮盒，則包含日前已經在台灣上市的realme Buds Air 2 Neo真無線耳機，以及採品牌人氣公仔realmeow設計元素漁夫帽和長襪穿搭周邊，以猝不及「黃」為潮流主題，推動黃色潮玩新作。

realme聽我限定禮盒建議售價為新台幣1499元，將於5月27日上午10點正式開賣，品牌通路可至realme網路商店、realme品牌專櫃選購 (開賣時間以門市營業時間為準)，或至realme電商夥伴平台如PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城、東森購物網、遠傳friDay購物選購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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