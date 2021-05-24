Google與Qualcomm合作 讓搭載Snapdragon處理器的Android手機AI算力持續提升

Google與Qualcomm之間的關係，除了在處理器深度整合之外，更包含軟體應用，在此次線上形式舉辦的Google I/O 2021中，Google宣布將在Android 12加入新版Android NN API (Android Neural Networks API)，將可藉由Qualcomm Neural Processing SDK，讓搭載Snapdragon處理器的手機能發揮更高人工智慧運算效能。

依照說明，Google此項API將可透過Google Play Store服務更新，同時不僅可對應原生搭載Android 12作業系統的手機使用，就連舊版Android手機也能透過更新使用，藉此讓手機端的人工智慧運算效能可大幅提升。

Qualcomm表示，透過這樣的方式將能持續讓手機端的應用程式可透過人工智慧加快執行效率，例如許多需要複雜運算的Google Assistant、Google Maps，或是相機拍攝、即時字幕或背景轉換等功能，都能透過這樣的方式提升反應速度，同時也能相對減少耗電量，並且讓手機發熱情況降低。

除此之外，Google方面也表示將能透過提高手機端裝置算力，藉此減少透過雲端協同運算需求，因此不僅能減少使用者手機網路傳輸流量，廣義來看也能減少更多透過於雲端協同運算產生總能耗，間接降低龐大雲端運算產生熱能對環境的影響，另外也能減少數據傳輸可能產生隱私問題。

加上先前宣布可藉由Google Play Store更新GPU驅動程式，藉此讓處理器顯示效能提升，讓手機執行遊戲、影音相關App可以更加流暢，顯示Google與Qualcomm持續有深度整合關係。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦