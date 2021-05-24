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nubia揭曉Z30 Pro 外型與ZTE旗艦手機Axon 30 Ultra相仿

聯合新聞網 / 楊又肇

nubia稍早宣布推出新款旗艦手機Z30 Pro，將採用Qualcomm Snapdragon 888處理器、LPDDR 5記憶體與UFS 3.1儲存元件等規格之餘，外型部分則幾乎延續ZTE旗艦手機Axon 30 Ultra的設計。

跟Axon 30 Ultra一樣，Z30 Pro也採用雙側曲面、置中開孔設計的螢幕，而背面則採用矩型設計的相機模組，同時整個相機模組也用明顯區塊劃分，藉此增加手機識別效果。

螢幕則採用Full HD+、6.67吋設計，支援144Hz畫面更新率與螢幕下指紋辨識功能，內建電池則採4200mAh容量，支援120W有線快充，並且搭載DTS:X Ultra效果的立體聲雙喇叭，機身顏色則區分黑、銀、黑/金三種配色。

相機部分，Z30 Pro搭載1600萬畫素視訊鏡頭，搭配6400萬畫素的廣角鏡頭、6400萬畫素的120度超廣角鏡頭，以及採31mm焦段的人像鏡頭，同樣採6400萬畫素規格，而長焦鏡頭則採800萬畫素潛望式鏡頭設計，對應5倍光學變焦與光學防震設計，更可配合雷射模組精準對焦，並且搭載手持星軌拍攝模式。

Z30 Pro預計從即日起開放中國市場預購，原廠盒裝將會提供120W充電器，黑色與銀色版本都會推出8GB記憶體+256GB儲存容量，以及12GB記憶體+256GB儲存容量規格，建議售價分別為人民幣4999元與5399元，而黑/金版本建議售價則是人民幣5999元，搭載16GB記憶體與512GB儲存容量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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