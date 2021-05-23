Android手機仍較多人使用Tim Cook：iPhone市佔規模難以形成壟斷

詢問多名蘋果主管後，法院針對EPIC Games與蘋果之間訴訟，再次詢問蘋果執行長Tim Cook諸多問題，藉此釐清蘋果是否在市場有壟斷行為。

依照先前EPIC Games提出論述，認為蘋果刻意讓App Store成為使用者在iPhone上安裝App唯一管道，藉此收取高達30%營收分潤，造成開發者必須抬高在iPhone上的App收費價格，否則將會贈家自身開發成本，而這樣的結果往往導致使消費者必須在iPhone平台的App花費更多金錢。

但Tim Cook說法則認為，在EPIC Games提出論述中，事實上開發者及消費者仍可在市場上選擇使用Android，並非僅能選擇使用iPhone。另一方面，Tim Cook在先前說法中更提及蘋果在智慧型手機實際上面臨龐大競爭壓力，而在美國市場僅有30%比例市佔，在全球市場更僅有15%市佔比例，意味市場絕大多數使用比例依然是以Android手機居多，藉此說明蘋果難以藉由iPhone獨佔市場。

同時，法院也就蘋果日前提出App Store小型企業方案，透過降低營收分潤吸引更多開發者加入，質疑蘋果是否因為調查與訴訟壓力才提擬此方案，實際上並非站在小型企業立場著想，但Tim Cook對此說法予以反駁，強調在疫情艱難時刻透過這樣的方案調整協助更多開發者降低開發成本，同時也讓更多開發者能藉由App Store爭取更多發展機會。

而針對EPIC Games選擇透過網頁引導消費者購買遊戲虛擬貨幣，導致蘋果指控其違反App Store使用規範，法院也對此提出質詢。對此，Tim Cook表示，基於在App Store有高度使用規範要求，才能確保用戶隱私及安全，否則就會造成App Store上架App內容品質參差不齊，甚至會有更嚴重的使用安全問題。

在此之前，蘋果軟體工程資深副總裁Craig Federighi就在出庭作證時表示，則是以Mac與iPhone上的App Store營運模式差異為例，其中強調Mac因為同時允許手動安裝第三方應用程式，更可讓EPIC Games Store這樣的第三方軟體市集於Mac平台上使用，但無形中也會增加Mac裝置被攻擊風險，因此在iPhone上採取截然不同的軟體安裝使用模式。

從蘋果角度來看，iPhone更貼近一般人日常使用，同時也會涵蓋更多使用者個人隱私內容，因此在iPhone裝置上的隱私安全要求會更加謹慎。

另外，針對法院質疑不允許EPIC Games透過網頁連接提供消費者以線上消費方式購買遊戲虛擬貨幣的作法，蘋果方面則同樣強調希望界尤其提供付費機制確保消費者線上購物隱私安全，另一方面也強調App Store採取營收分潤政策主要為了維持更好營運環境，以及背後相關技術支撐所需成本。

不過，EPIC Games方面則認為此為蘋果拿安全及隱私保護作為收費，並且控制開發者行為的藉口，實際上可以安全形式開放第三方業者軟體市集進駐iPhone，但蘋果為了壟斷更大市場利益，而將第三方業者競爭影響排除在外，而蘋果方面則是以微軟、Sony等業者同樣也是以自身內容銷售利益為優先的作法反駁。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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