快訊

高中免試入學因疫延後1周 7月13日放榜

配合新北強化三級防疫 京站、林口三井Outlet自主停業3天

三星可能在7月準備推出的Galaxy Z Fold 3 採用邊框觸控按鍵

聯合新聞網 / 楊又肇

相關專利顯示，三星可能會在今年準備推出的Galaxy Z Fold 3加入邊框觸控按鍵設計，同時能以更多觸控手勢操作手機功能。

而若三星確實在Galaxy Z Fold 3加入邊框觸控按鍵設計，意味將能使這款螢幕可凹折手機能有一體成形的外觀質感，但可能也會因為手指流汗等因素影響操作。

依照91mobiles網站發現三星在去年11月向世界知識財產權組織申請專利，其中提到可在可折疊電子設備上搭載虛擬觸控按鍵，藉此取代實體按鍵設計，並且能透過滑動、點按等方式操作，藉此對應不同操作功能。

同時，透過觸控按鍵取代實體按鍵設計，三星也預期可減少實體按鍵操作時產生擠壓力道，間接造成螢幕可凹折手機鉸鍊間承受額外壓力，最終導致受損情況。

目前仍不確定三星是否會將此設計專利應用在新機，而市場目前預期三星最快會在今年7月對外公布Galaxy Z Fold 3，甚至可能同步揭曉新款Galaxy Z Flip 3，以及可能採橫向拉伸使用的新款卷軸設計手機Galaxy Z Roll

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利

延伸閱讀

居然還有效？西班牙男子用斷掉的手指 成功解鎖三星Galaxy A系列手機

三星再以Galaxy S21為基礎 推出2021年東京奧運「藍金配色」客製機

三星計畫推出更便宜的Galaxy A22 5G 新台幣7千元有找

三星與蘭芝共同推出聯名款Galaxy Buds Pro 售價約新台幣5000元

相關新聞

居然還有效？西班牙男子用斷掉的手指 成功解鎖三星Galaxy A系列手機

不少手機現在都已經支援了螢幕下指紋辨識，讓人可以更直覺的解鎖手機。而螢幕下指紋辨識主要分為超聲波和光學兩種技術，讓系統正確辨識用戶的指紋並解鎖，不過近期有個有趣的消息，西班牙有一名男子，意外的使用自己斷掉的手指頭，成功解鎖了三星 Galaxy A20

不到新台幣6千！Sony於日本揭曉5.5吋Xperia Ace II 鎖定小尺寸需求

延續2019年於日本市場推出的小尺寸手機Xperia Ace，配合NTT Docomo夏季新機發表內容，Sony也同步揭曉新款Xperia Ace II。

Android手機仍較多人使用Tim Cook：iPhone市佔規模難以形成壟斷

詢問多名蘋果主管後，法院針對EPIC Games與蘋果之間訴訟，再次詢問蘋果執行長Tim Cook諸多問題，藉此釐清蘋果是否在市場有壟斷行為。

三星可能在7月準備推出的Galaxy Z Fold 3 採用邊框觸控按鍵

相關專利顯示，三星可能會在今年準備推出的Galaxy Z Fold 3加入邊框觸控按鍵設計，同時能以更多觸控手勢操作手機功能。

榮耀揭曉新款中階5G手機Play 5 類iPhone 12直角平面框體

榮耀稍早公布新款中階手機Play 5，並且採用聯發科天璣800U處理器，同時在機身也採用類似iPhone 12系列的直角平面框體設計。

OPPO將於5/27揭曉Reno 6系列 同步公布「標準款、規格強化版」外觀

OPPO稍早確認將於5月27日晚間6點揭曉Reno 6系列手機，同時也確定由藝人周冬雨擔任中國地區品牌代言人，將會推出標準款Reno 6，以及規格強化版本的Reno 6 Pro與Reno 6 Pro+。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。