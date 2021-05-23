三星可能在7月準備推出的Galaxy Z Fold 3 採用邊框觸控按鍵
相關專利顯示，三星可能會在今年準備推出的Galaxy Z Fold 3加入邊框觸控按鍵設計，同時能以更多觸控手勢操作手機功能。
而若三星確實在Galaxy Z Fold 3加入邊框觸控按鍵設計，意味將能使這款螢幕可凹折手機能有一體成形的外觀質感，但可能也會因為手指流汗等因素影響操作。
依照91mobiles網站發現三星在去年11月向世界知識財產權組織申請專利，其中提到可在可折疊電子設備上搭載虛擬觸控按鍵，藉此取代實體按鍵設計，並且能透過滑動、點按等方式操作，藉此對應不同操作功能。
同時，透過觸控按鍵取代實體按鍵設計，三星也預期可減少實體按鍵操作時產生擠壓力道，間接造成螢幕可凹折手機鉸鍊間承受額外壓力，最終導致受損情況。
目前仍不確定三星是否會將此設計專利應用在新機，而市場目前預期三星最快會在今年7月對外公布Galaxy Z Fold 3，甚至可能同步揭曉新款Galaxy Z Flip 3，以及可能採橫向拉伸使用的新款卷軸設計手機Galaxy Z Roll。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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