OPPO將於5/27揭曉Reno 6系列 同步公布「標準款、規格強化版」外觀

OPPO稍早確認將於5月27日晚間6點揭曉Reno 6系列手機，同時也確定由藝人周冬雨擔任中國地區品牌代言人，將會推出標準款Reno 6，以及規格強化版本的Reno 6 Pro與Reno 6 Pro+。

目前OPPO已經對外公布由周冬雨手持的Reno 6 Pro外觀，同時也公布此次預計推出三款手機外型，其中Reno 6 Pro與Reno 6 Pro+幾乎採相同設計，外觀上則在主相機右上角的鏡頭與補光燈設計不同，以及配色上的差異，但應該還是會在硬體規格有些不同。

至於標準款Reno 6則比照vivo S9系列手機，採用類似iPhone 12系列的直角平框設計，同時螢幕也改為平面形式，背面一樣搭載相同設計語言的主相機模組，但似乎就少了一組鏡頭，視訊鏡頭則與Reno 6 Pro、Reno 6 Pro+一樣放在螢幕左上角開孔內。

其中，Reno 6將會採用6.43吋螢幕、聯發科日前揭曉的天璣900處理器，搭配8GB或12GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，電池則採4200mAh容量設計，支援65W有線快充，分別提供夏日晴海、星河入夢、夜海三種配色。

而Reno 6 Pro則會採用6.55吋雙側曲面螢幕設計，預計搭載天璣1200處理器，搭配8GB或12GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，同樣支援65W有線快充，一樣分別提供夏日晴海、星河入夢、夜海三種配色。

至於Reno 6 Pro+則會換上Qualcomm Snapdragon 870處理器，一樣搭載8GB或12GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，預期也會支援65W有線快充，但顏色僅提供夏日晴海、月海兩種配色。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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