不到新台幣6千！Sony於日本揭曉5.5吋Xperia Ace II 鎖定小尺寸需求
延續2019年於日本市場推出的小尺寸手機Xperia Ace，配合NTT Docomo夏季新機發表內容，Sony也同步揭曉新款Xperia Ace II。
相較先前設計，新款Xperia Ace II採5.5吋水滴瀏海造型設計的HD+解析度螢幕，搭載聯發科Helio P35處理器，並且搭配4GB記憶體與64GB儲存容量，電池容量則是4500mAh，同時Sony也標榜採智慧保護機制，可在使用3年後仍可維持80%儲電量，而機身也同樣對應IP68等級防水，更保留3.5mm耳機孔。
視訊鏡頭採800萬畫素規格，背面主相機鏡頭則採1300萬畫素規格，另一組鏡頭則僅作輔助對焦功用，並且提供人像拍攝等功能。
由於採用Helio P35處理器，因此手機僅支援4G LTE連網功能，因此可預期是針對仍希望維持使用4G連網手機需求所打造，單機建議售價僅為2.2萬日圓 (約新台幣5600元)，預計在今年5月28日上市。
而因應疫情影響，Sony更搭配Xperia Ace II推出具備立架的時尚保護殼，標榜對應99.9%抗菌效果。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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