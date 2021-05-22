榮耀揭曉新款中階5G手機Play 5 類iPhone 12直角平面框體
榮耀稍早公布新款中階手機Play 5，並且採用聯發科天璣800U處理器，同時在機身也採用類似iPhone 12系列的直角平面框體設計。
而螢幕部分則採用Full HD+解析度、6.53吋OLED面板打造，並且採用螢幕下指紋辨識，但僅對應60Hz畫面更新率，配置8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，電池則採3800mAh容量設計，支援66W有線快充，本身也搭載NFC感應功能，機身則提供黑色、白色與漸層色彩版本。
相機則分別在水滴造型瀏海內搭載1600萬畫素視訊鏡頭，背面主相機則分別搭載6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭與200萬畫素景深鏡頭。
除了Play 5，榮耀也額外推出僅對應4G連網功能的Play 5T，處理器則換成紫光展銳的虎賁T610 (Tiger T610)，搭載6.5吋、HD+解析度設計的LCD螢幕，一樣配置8GB記憶體，但儲存容量僅提供128GB規格，電池則增加為5000mAh，支援22.5W有線快充，主相機則採用1300萬畫素廣角鏡頭與另一組200萬畫素鏡頭。
建議售價方面，Play 5將以人民幣2099元與2299元銷售，Play 5T建議售價則是人民幣1199元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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