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居然還有效？西班牙男子用斷掉的手指 成功解鎖三星Galaxy A系列手機

聯合新聞網 / 電獺少女
圖片來源：Samsung
圖片來源：Samsung

不少手機現在都已經支援了螢幕下指紋辨識，讓人可以更直覺的解鎖手機。而螢幕下指紋辨識主要分為超聲波和光學兩種技術，讓系統正確辨識用戶的指紋並解鎖，不過近期有個有趣的消息，西班牙有一名男子，意外的使用自己斷掉的手指頭，成功解鎖了三星 Galaxy A20

這名男子前陣子因為工業事故食指不慎被截斷，他向外媒表示，為了想順利向保險公司索賠，因此把被截斷的手指頭放置在醫療用的酒精罐內，而不久後他突發奇想，把斷了的手指頭拿來解鎖手邊的 Galaxy A20，沒想到竟然成功打開手機

其實這並不是首樁透過「斷指」來成功解鎖手機的案例，有專家推測，這名男子之所以可以用斷掉的手指頭來解鎖手機，很可能是因為手指頭的細胞尚未完全壞死，才讓指紋辨識系統能順利並成功運作。以上新奇的新聞和大家分享，我原本以為用斷掉的手指解鎖手機這種事情只會在電影裡面發生，沒想到真的有這樣的事！

（新聞來源：The RegisterScreenrant

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

西班牙 三星 GALAXY 指紋辨識

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