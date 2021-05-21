快訊

配合疫調 環球購物中心桃園A8閉館2天大消毒

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星再以Galaxy S21為基礎 推出2021年東京奧運「藍金配色」客製機

聯合新聞網 / 楊又肇

去年推出以Galaxy S20+為基礎的2020年東京奧運客製機種，最終因為疫情影響，使得奧運決定延後一年舉辦，因此沒有引起太大關注。不過，隨著東京奧運仍計畫維持在今年夏季舉辦，三星也再次以今年推出的Galaxy S21推出奧運客製機種

此次推出的奧運客製機種，除了是以Galaxy S21為基礎，更與日本電信業者NTT Docomo合作，並且以藍金配色呈現，搭配奧運標誌等元素，甚至也在Always on Display顯示畫面增加奧運標誌。

依照NTT Docomo說明，此款手機將會在今年7月正式推出，但尚未確認具體售價，硬體規格基本上與Galaxy S21一般版本相同，儲存容量則是256GB。

不過，在目前疫情仍有不少影響之下，不少看法也質疑日本是否會繼續堅持舉辦東京奧運，而如果最終取消的話，意味三星連續兩年推出奧運客製機種所花費成本，可能就更難以回收了。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

東京奧運 疫情 日本 Galaxy S21 三星

延伸閱讀

傳三星未來產品 將採用Google第三款作業系統Fuchsia OS

「紫色控」手機比一比！iPhone 12、Sony Xperia、三星Galaxy你愛哪一款？

準備推出橫向拉伸卷軸手機？三星註冊「Z Roll」商標

三星計畫推出更便宜的Galaxy A22 5G 新台幣7千元有找

相關新聞

居然還有效？西班牙男子用斷掉的手指 成功解鎖三星Galaxy A系列手機

不少手機現在都已經支援了螢幕下指紋辨識，讓人可以更直覺的解鎖手機。而螢幕下指紋辨識主要分為超聲波和光學兩種技術，讓系統正確辨識用戶的指紋並解鎖，不過近期有個有趣的消息，西班牙有一名男子，意外的使用自己斷掉的手指頭，成功解鎖了三星 Galaxy A20

榮耀揭曉新款中階5G手機Play 5 類iPhone 12直角平面框體

榮耀稍早公布新款中階手機Play 5，並且採用聯發科天璣800U處理器，同時在機身也採用類似iPhone 12系列的直角平面框體設計。

不到新台幣6千！Sony於日本揭曉5.5吋Xperia Ace II 鎖定小尺寸需求

延續2019年於日本市場推出的小尺寸手機Xperia Ace，配合NTT Docomo夏季新機發表內容，Sony也同步揭曉新款Xperia Ace II。

OPPO將於5/27揭曉Reno 6系列 同步公布「標準款、規格強化版」外觀

OPPO稍早確認將於5月27日晚間6點揭曉Reno 6系列手機，同時也確定由藝人周冬雨擔任中國地區品牌代言人，將會推出標準款Reno 6，以及規格強化版本的Reno 6 Pro與Reno 6 Pro+。

樂視手機再次回歸中國市場競爭 同樣著眼生態鏈發展模式

隨著樂視公布換上mini LED面板設計、售價人民幣6999元的新款超級電視M65公布，過去樂視推出的超級手機確定將會再次回歸市場競爭，同時也確認將擴展樂視產品生態鏈。

三星再以Galaxy S21為基礎 推出2021年東京奧運「藍金配色」客製機

去年推出以Galaxy S20+為基礎的2020年東京奧運客製機種，最終因為疫情影響，使得奧運決定延後一年舉辦，因此沒有引起太大關注。不過，隨著東京奧運仍計畫維持在今年夏季舉辦，三星也再次以今年推出的Galaxy S21推出奧運客製機種。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。