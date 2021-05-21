三星再以Galaxy S21為基礎 推出2021年東京奧運「藍金配色」客製機

去年推出以Galaxy S20+為基礎的2020年東京奧運客製機種，最終因為疫情影響，使得奧運決定延後一年舉辦，因此沒有引起太大關注。不過，隨著東京奧運仍計畫維持在今年夏季舉辦，三星也再次以今年推出的Galaxy S21推出奧運客製機種。

此次推出的奧運客製機種，除了是以Galaxy S21為基礎，更與日本電信業者NTT Docomo合作，並且以藍金配色呈現，搭配奧運標誌等元素，甚至也在Always on Display顯示畫面增加奧運標誌。

依照NTT Docomo說明，此款手機將會在今年7月正式推出，但尚未確認具體售價，硬體規格基本上與Galaxy S21一般版本相同，儲存容量則是256GB。

不過，在目前疫情仍有不少影響之下，不少看法也質疑日本是否會繼續堅持舉辦東京奧運，而如果最終取消的話，意味三星連續兩年推出奧運客製機種所花費成本，可能就更難以回收了。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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