樂視手機再次回歸中國市場競爭 同樣著眼生態鏈發展模式

隨著樂視公布換上mini LED面板設計、售價人民幣6999元的新款超級電視M65公布，過去樂視推出的超級手機確定將會再次回歸市場競爭，同時也確認將擴展樂視產品生態鏈。

而由於樂視過去以來與創辦人、後來推動造車的賈躍亭有不少連結，即便後來著重以電視產品為主的市場生態發展，並且與賈躍亭作明顯切割之後，仍有不少人猜測賈躍亭是否重返樂視。但在此次發表活動中，樂視仍否認與賈躍亭有關連。

此次宣布將再次進軍手機市場，並且讓過往推行的超級手機回歸，樂視並未透露具體規格細節，但一樣會強調結合樂視生態鏈規模發展，同時也推出包含智慧牙刷、智慧門鎖、行動電源、廚房家電等物聯網裝置。

至於目前重返市場競爭，樂視的超級手機是否能有更大競爭優勢，目前似乎還很難說，畢竟強調藉由生態鏈擴大發展的業者，目前除了小米，更包含OPPO、華為等。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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