傳三星未來產品 將採用Google第三款作業系統Fuchsia OS

《彭博社》 2018 年曾指出，Google 預計在未來 5 年內讓現有的 Android 及 Chrome OS 作業系統設備轉移到 Fuchsia OS。

Google 在 2016 年低調開發出第三款作業系統 Fuchsia OS，而據傳三星（Samsung）可能在未來產品採用 Fuchsia OS。

Fuchsia OS 是 Google 繼 Android 和 Chrome 後的第三款作業系統，屬於開源軟體，但官方直到 2020 年底才正式公開推廣。而根據外媒報導，未來三星極有可能（very possible）在旗下裝置採用 Fuchsia OS 系統，但目前沒有透露哪些產品會採用，三星也應該不會短期內用 Fuchsia OS 取代 Android。

《彭博社》在 2018 年曾指出，Google 預計在未來 5 年內讓現有的 Android 及 Chrome OS 作業系統設備轉移到 Fuchsia OS。

為什麼呢？因為 Android 僅適用智慧型手機和平板，但 Fuchsia OS 適用所有的聯網設備，且據說該系統立基在 Google 助理之類的語音互動方式上，可望為未來智慧家庭相關產品鋪路。

事實上，Google 近期就在旗下智慧音箱 Nest Hub 測試尚未發表的 Fuchsia 1.0 系統；而去年底 Google 向公眾正式開放 Fuchsia OS 後，三星就已經成為其中的貢獻開發者之一。

目前還不確定 Google 何時發布採用 Fuchsia OS 的自家產品，但傳言指出，Google 可能會在今年下半年推出新一代 Nest 時，就採用 Fuchsia OS。倘若屬實，三星也預計會在未來發表的智慧家庭設備上採用 Fuchsia OS。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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