快訊

配合疫調 環球購物中心桃園A8閉館2天大消毒

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳三星未來產品 將採用Google第三款作業系統Fuchsia OS

聯合新聞網 / INSIDE
未來三星極有可能在旗下裝置採用Fuchsia OS系統。圖為三星Galaxy A52 5G。示意圖。記者黃筱晴／攝影
未來三星極有可能在旗下裝置採用Fuchsia OS系統。圖為三星Galaxy A52 5G。示意圖。記者黃筱晴／攝影

《彭博社》 2018 年曾指出，Google 預計在未來 5 年內讓現有的 Android 及 Chrome OS 作業系統設備轉移到 Fuchsia OS。

Google 在 2016 年低調開發出第三款作業系統 Fuchsia OS，而據傳三星（Samsung）可能在未來產品採用 Fuchsia OS。

Fuchsia OS 是 Google 繼 Android 和 Chrome 後的第三款作業系統，屬於開源軟體，但官方直到 2020 年底才正式公開推廣。而根據外媒報導，未來三星極有可能（very possible）在旗下裝置採用 Fuchsia OS 系統，但目前沒有透露哪些產品會採用，三星也應該不會短期內用 Fuchsia OS 取代 Android。

《彭博社》在 2018 年曾指出，Google 預計在未來 5 年內讓現有的 Android 及 Chrome OS 作業系統設備轉移到 Fuchsia OS。

為什麼呢？因為 Android 僅適用智慧型手機和平板，但 Fuchsia OS 適用所有的聯網設備，且據說該系統立基在 Google 助理之類的語音互動方式上，可望為未來智慧家庭相關產品鋪路。

事實上，Google 近期就在旗下智慧音箱 Nest Hub 測試尚未發表的 Fuchsia 1.0 系統；而去年底 Google 向公眾正式開放 Fuchsia OS 後，三星就已經成為其中的貢獻開發者之一。

目前還不確定 Google 何時發布採用 Fuchsia OS 的自家產品，但傳言指出，Google 可能會在今年下半年推出新一代 Nest 時，就採用 Fuchsia OS。倘若屬實，三星也預計會在未來發表的智慧家庭設備上採用 Fuchsia OS。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 Google 作業系統 Android Fuchsia

延伸閱讀

Google神秘作業系統Fuchsia 似乎準備進入正式推行階段

鴻蒙作業系統將「降低Android原始編碼比例」 持續建構開源版本

Google I/O開發者大會 七大亮點一次看

微軟證實已「終止開發」Windows 10X 將開放部分功能給現有Win10作業系統

相關新聞

居然還有效？西班牙男子用斷掉的手指 成功解鎖三星Galaxy A系列手機

不少手機現在都已經支援了螢幕下指紋辨識，讓人可以更直覺的解鎖手機。而螢幕下指紋辨識主要分為超聲波和光學兩種技術，讓系統正確辨識用戶的指紋並解鎖，不過近期有個有趣的消息，西班牙有一名男子，意外的使用自己斷掉的手指頭，成功解鎖了三星 Galaxy A20

榮耀揭曉新款中階5G手機Play 5 類iPhone 12直角平面框體

榮耀稍早公布新款中階手機Play 5，並且採用聯發科天璣800U處理器，同時在機身也採用類似iPhone 12系列的直角平面框體設計。

不到新台幣6千！Sony於日本揭曉5.5吋Xperia Ace II 鎖定小尺寸需求

延續2019年於日本市場推出的小尺寸手機Xperia Ace，配合NTT Docomo夏季新機發表內容，Sony也同步揭曉新款Xperia Ace II。

OPPO將於5/27揭曉Reno 6系列 同步公布「標準款、規格強化版」外觀

OPPO稍早確認將於5月27日晚間6點揭曉Reno 6系列手機，同時也確定由藝人周冬雨擔任中國地區品牌代言人，將會推出標準款Reno 6，以及規格強化版本的Reno 6 Pro與Reno 6 Pro+。

樂視手機再次回歸中國市場競爭 同樣著眼生態鏈發展模式

隨著樂視公布換上mini LED面板設計、售價人民幣6999元的新款超級電視M65公布，過去樂視推出的超級手機確定將會再次回歸市場競爭，同時也確認將擴展樂視產品生態鏈。

三星再以Galaxy S21為基礎 推出2021年東京奧運「藍金配色」客製機

去年推出以Galaxy S20+為基礎的2020年東京奧運客製機種，最終因為疫情影響，使得奧運決定延後一年舉辦，因此沒有引起太大關注。不過，隨著東京奧運仍計畫維持在今年夏季舉辦，三星也再次以今年推出的Galaxy S21推出奧運客製機種。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。